Maluma, 'pasado de copas', habla del profundo dolor por Yeison Jiménez: "Me cambió"

Maluma, 'pasado de copas', habla del profundo dolor por Yeison Jiménez: "Me cambió"

En una transmisión en vivo, el cantante habló del fuerte golpe que significó la pérdida del artista de música popular, recordó su legado y confesó cuánto le costó asimilar la noticia.

Maluma habla del impacto del fallecimiento de Yeison Jiménez
Yeison Jiménez y Maluma
Foto: Instagram de Yeison Jiménez y Maluma
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

El cantante colombiano Maluma vivió un momento particularmente emotivo durante la celebración de su cumpleaños número 32, el pasado 28 de enero, cuando realizó una transmisión en vivo desde su restaurante en Medellín para compartir con seguidores, amigos y familiares.

Fue en esa fiesta que el artista dedicó varias palabras a su colega Yeison Jiménez, cuya repentino deceso a comienzos de enero impactó a la escena musical en Colombia.

Puedes leer: Diva Jessurum revela el invitado de talla mundial que tenía Yeison Jiménez para El Campín

Maluma habla del fallecimiento de Yeison Jiménez

La transmisión se desarrolló desde Casa Eterna, el lugar que Maluma describe como un espacio muy especial para él dentro de su vida personal y profesional.

En el live, entre agradecimientos y comentarios sobre su vida y carrera, el intérprete hizo una pausa para hablar de la partida de Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

Maluma expresó abiertamente cuánto dolor le causó la noticia y lo mucho que lo ha marcado la ausencia de Jiménez en la música colombiana.

Durante la transmisión, dijo que el fallecimiento de su colega le había hecho replantear su forma de vivir “Después de la muerte de Yeison, me cambió muchísimo la mentalidad y me he invitado mucho a vivir en el presente”.

Así mismo, no ocultó su respeto por el legado del cantante popular, calificándolo como una figura dominante dentro del género y destacando que su partida deja un vacío que será difícil de llenar.

En medio del live, Maluma y el también artista Blessd, quien estaba presente, comentaron sobre el impacto que tuvo la muerte de Jiménez.

Puedes leer: Yeison Jiménez dejó listo un negocio antes de fallecer; competiría con el de Pipe Bueno

Maluma incluso mencionó que el fallecido artista era, a su juicio, uno de los más talentosos dentro de la música popular colombiana: “Esa gono... de Yeison dejó mero hueco en la música colombiana. Pa’ mi era el número uno”

Además de sus palabras, el cantante reveló que había trabajado junto a Jiménez en una canción antes de la tragedia, un proyecto que no ha sido lanzado y cuyo futuro aún está en evaluación.

Maluma señaló que esperará antes de decidir si la canción ve la luz oficialmente, en parte por respeto a la familia del fallecido artista.

Mira también: Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

