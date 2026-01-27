Madre de Yeison Jiménez vivió incómodo momento en homenaje a su hijo “No es una fiesta“

Luz Mery Galeano, madre del cantante colombiano Yeison Jiménez, habló por primera vez sobre cómo vivió el homenaje que se realizó en honor a su hijo después de su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026.

En una entrevista para el programa Día a Día de Caracol Televisión, ella explicó qué fue lo que la hizo sentir incómoda durante parte de ese acto de recuerdo.

Puedes leer: Yeison Jiménez se comunicó con su mamá y le mostró cómo fueron sus últimos minutos de vida



¿Qué dijo la mamá de Yeison Jiménez sobre el homenaje para su hijo en el Movistar Arena?

La primera parte del homenaje, que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, fue descrita por ella como un momento cargado de respeto. Según contó, muchas personas llegaron con cariño y sin alterar el orden, lo que permitió que la familia y quienes asistieron recordaran al artista en un ambiente tranquilo y con afecto.



Sin embargo, con el paso de las horas la situación cambió. Luz Mery explicó que algunos asistentes comenzaron a comportarse de forma inapropiada para el contexto de una ceremonia.

Dijo que hubo personas que ingresaron al lugar con bafles y bebidas alcohólicas y que tanto fuera como dentro del recinto el ambiente terminó siendo menos tranquilo de lo que ella esperaba para un evento de este tipo.

“Nosotros queríamos que toda la gente pudiera estar con su ídolo y por eso les brindamos ese espacio. Sin embargo, hubo personas que llegaron con bafles, se embriagaron afuera y adentro; mejor dicho, la última jornada fue un caos total”, relató Luz Mery durante la conversación.

Publicidad

Esa mezcla de comportamientos fue lo que la hizo sentir incómoda. Según dijo, en un momento incluso pensó en pedirle a algunas personas que moderaran su actitud para mantener el respeto que, a su juicio, correspondía al homenaje de su hijo.

“En un momento pensé en decirles: ‘Dejen de consumir alcohol, que esto no es una fiesta’. Pero en una situación así uno no sabe qué hacer”, afirmó.

Publicidad

Puedes leer: Yeison Jiménez se le apareció en sueños a su mamá y le hizo seria petición; ¿están en riesgo?

El tributo al cantante había sido organizado para que familiares, amigos y fanáticos pudieran despedirse y celebrar su legado musical.Yeison Jiménez era muy querido por un amplio sector del país. Durante el homenaje participaron varios artistas y se recordó su carrera con música y palabras emotivas hacia su memoria.

Mira también: Yeison Jiménez revela el sacrificio que hizo su mamá embarazada