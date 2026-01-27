Madre de Yeison Jiménez revela que un periodista se metió con el hijito del cantante

Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, quien falleció junto a otras cinco personas en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero, habló por primera vez en una entrevista con el programa Día a Día, donde se refirió a varios temas relacionados con su hijo.

Durante la entrevista, la madre del artista comentó que se siente decepcionada por la forma en que algunas personas usan el nombre de su hijo para hablar mal de él y ganar notoriedad, al punto que afirmó que en muchos casos dicen conocerlo, pero realmente solo se aprovechan de la coyuntura en medio del dolor que atraviesa su familia.

“Hay por allá un señor, un periodista, creo que no es ni de acá de Colombia, donde ha tocado hasta con el niño, donde se metió en temas muy delicados”, afirmó Luz, donde también cuestionó las intenciones de este para referirse así de Yeison y afirmó que nadie ha dado declaraciones y todo son especulaciones.



Al punto que confirmó que esta es la primera entrevista que realiza para dar la cara sobre las diferentes difamaciones que hay con relación a Yeison Jiménez. “Nosotros no hemos dado ninguna declaración de nada, ni mi nuera, ni mis hijas, ni nada. Todo lo que están hablando son especulaciones.”

Por otro lado, aseguró que tomó la decisión de abrir redes sociales y participar en medios no busca generar controversia, sino mantener vivo el legado de su hijo desde la verdad y apaciguar todos los rumores que hayan. "Esa historia soy yo", afirmó al recordar que nadie mejor que ella conoce la vida del cantante desde su infancia hasta su éxito profesional.

¿Qué más reveló la mamá de Yeison Jiménez en la entrevista?

Asimismo, reveló que, luego del fallecimiento, su hijo se le ha manifestado en varias oportunidades y le ha dejado varios mensajes entre los que le dio respuestas sobre cómo fueron los últimos minutos antes de perder la vida junto a su equipo de trabajo, donde durante su dolor explicó que sintió como alguien le toco la espalda, mientras asimilaba la pérdida de su hijo.

"Yo estaba agachada llorando y sentí que se acercó alguien y puso su mano sobre mi espalda; una mano suave como la de él, y me acariciaba la espalda con una suavidad que me transmitió paz; yo me comencé a calmar al sentir esa mano y de un momento a otro quedé dormida completamente tranquila", destacó la mamá de Yeison Jiménez

Luego afirmó que habló con una amiga que tenía una conexión espiritual y le confirmó que está fue la manera en como se comunicó su hijo con ella. Pero, también le explicó que este le pide que esté tranquila y no siga buscando como fueron sus últimos minutos en el accidente, dado que él se encuentra en calma.

