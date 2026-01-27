Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
EL AVENTURERO EN EL CIELO
NUEVO LUTO DE JHON ALEX C.
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así fue cómo mamá de Yeison Jiménez se enteró que su hijo había muerto; dolorosa llamada

Así fue cómo mamá de Yeison Jiménez se enteró que su hijo había muerto; dolorosa llamada

En una entrevista cargada de emociones, Luz Mery Galeano, madre del artista, detalló el calvario que vivió desde la primera llamada de alerta hasta la confirmación de la noticia.

Así fue cómo mamá de Yeison Jiménez se enteró que su hijo había muerto; dolorosa llamada
Así fue cómo mamá de Yeison Jiménez se enteró que su hijo había muerto; dolorosa llamada
Foto: Instagram de Yeiso Jiménez y Día a Día
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el destino de la música en Colombia cambió para siempre en los cielos de Paipa, Boyacá. Lo que comenzó como un desplazamiento habitual en avioneta terminó en un hecho que cobró la vida de Yeison Jiménez y cinco acompañantes: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Sin embargo, detrás de las cifras y los informes oficiales, existe un drama humano que apenas comienza a revelarse a través del testimonio de su madre, Luz Mery Galeano, conocida como "Lucy".

En su primera aparición pública tras el siniestro, realizada en el programa Día a Día de Caracol Televisión, Lucy compartió la cronología de cómo se enteró de la pérdida de su hijo.

Te puede interesar

  1. Me aprendí la canción Bendecida, de Yeison Jiménez, para una amiga: Sacerdote viral
    Me aprendí la canción Bendecida, de Yeison Jiménez, para una amiga: Sacerdote viral
    Foto: La Kalle y redes sociales
    Virales

    Me aprendí la canción Bendecida, de Yeison Jiménez, para una amiga: Sacerdote viral

  2. Jhon Alex Castaño, de luto nuevamente
    Jhon Alex Castaño, de luto nuevamente
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Jhon Alex Castaño enfrenta nuevo luto tras fallecimiento de Yeison Jiménez; un infarto

Sus palabras no solo reflejan el dolor de una pérdida, sino la fortaleza de una mujer que hoy asegura mantenerse de pie gracias a una conexión espiritual que trasciende la vida terrenal.

La noticia encontró a Lucy en Manzanares, mientras se preparaba para salir tras recibir una visita. El primer aviso llegó mediante una llamada de una amiga desde Chiquinquirá, quien le preguntó por su bienestar.

Puedes leer: VIDEO: Bad Bunny y un homenaje inolvidable a Yeison Jiménez ante miles de fans en Medellín

Publicidad

No obstante, el corazón de esta madre ya estaba blindado contra los rumores. Años atrás, un falso reporte policial en Medellín le había hecho creer que su hijo había muerto, por lo que su reacción inicial fue la calma absoluta.

Para ella, hasta que no escuchara la voz de Yeison o recibiera una confirmación oficial de su equipo, la noticia no era real.

Publicidad

Sin embargo, el silencio comenzó a volverse pesado. Lucy intentó comunicarse con su hija menor y el novio de esta, pero nadie respondía. La angustia se transformó en sospecha cuando las llamadas a Lina, la hermana mayor del cantante, también se perdían en el vacío.

Finalmente, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, la voz de su hija mayor sentenció el destino de la familia con una frase que quedó grabada en el alma de Lucy: “Mamá, se nos fue el niño”.

Te puede interesar

  1. El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María
    El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez/IA
    Virales

    El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María; le entregó un mensaje

  2. Alejandro, hermano de Yeison Jiménez compartió emotiva foto
    Revelan foto de la infancia de Yeison Jiménez junto a desgarrador mensaje de su hermano
    Foto: imagen tomada de @alejojimenez1718
    Farándula

    Revelan foto de la infancia de Yeison Jiménez junto a duro mensaje de su hermano

En ese instante, la fortaleza de "Lucy" se quebró en un grito que ella misma describe como "desgarrador", un lamento que, según sus palabras, se escuchó en todo el municipio de Manzanares mientras era auxiliada en una droguería local.

El impacto de la noticia sumergió a Luz Mery en un estado de shock profundo que se prolongó por 28 horas.

Durante ese tiempo, la madre del artista se enfrentó a una realidad innegable al llegar a la casa de su nuera alrededor de las dos de la mañana.

Puedes leer: Revelan foto de la infancia de Yeison Jiménez junto a duro mensaje de su hermano

Publicidad

Entre el insomnio y la falta de alimento, Lucy confiesa que tuvo momentos de confrontación espiritual, "peleando con Dios" mientras intentaba procesar la ausencia de quien consideraba no solo un hijo, sino el mejor hermano, padre y amigo.

A pesar de la magnitud de la tragedia, Lucy Galeano sostiene que Yeison sigue presente en su vida. Según relató en los medios, siente que recibe mensajes claros de su hijo "desde el cielo", los cuales le dan la fuerza necesaria para continuar.

Publicidad

Para ella, su presencia en la televisión no es casualidad, sino el cumplimiento de un mensaje percibido de su hijo, quien siempre la vio como una mujer valiente y "echada para adelante".

Mira también: Jhon Alex Castaño enfrenta nuevo luto tras fallecimiento de Yeison Jiménez; un infarto

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Día a Día

Farándula

Chismes de famosos

Chismes