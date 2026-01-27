Así fue cómo mamá de Yeison Jiménez se enteró que su hijo había muerto; dolorosa llamada

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el destino de la música en Colombia cambió para siempre en los cielos de Paipa, Boyacá. Lo que comenzó como un desplazamiento habitual en avioneta terminó en un hecho que cobró la vida de Yeison Jiménez y cinco acompañantes: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Sin embargo, detrás de las cifras y los informes oficiales, existe un drama humano que apenas comienza a revelarse a través del testimonio de su madre, Luz Mery Galeano, conocida como "Lucy".

En su primera aparición pública tras el siniestro, realizada en el programa Día a Día de Caracol Televisión, Lucy compartió la cronología de cómo se enteró de la pérdida de su hijo.



Sus palabras no solo reflejan el dolor de una pérdida, sino la fortaleza de una mujer que hoy asegura mantenerse de pie gracias a una conexión espiritual que trasciende la vida terrenal.

La noticia encontró a Lucy en Manzanares, mientras se preparaba para salir tras recibir una visita. El primer aviso llegó mediante una llamada de una amiga desde Chiquinquirá, quien le preguntó por su bienestar.

No obstante, el corazón de esta madre ya estaba blindado contra los rumores. Años atrás, un falso reporte policial en Medellín le había hecho creer que su hijo había muerto, por lo que su reacción inicial fue la calma absoluta.

Para ella, hasta que no escuchara la voz de Yeison o recibiera una confirmación oficial de su equipo, la noticia no era real.

Sin embargo, el silencio comenzó a volverse pesado. Lucy intentó comunicarse con su hija menor y el novio de esta, pero nadie respondía. La angustia se transformó en sospecha cuando las llamadas a Lina, la hermana mayor del cantante, también se perdían en el vacío.

Finalmente, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, la voz de su hija mayor sentenció el destino de la familia con una frase que quedó grabada en el alma de Lucy: “Mamá, se nos fue el niño”.

En ese instante, la fortaleza de "Lucy" se quebró en un grito que ella misma describe como "desgarrador", un lamento que, según sus palabras, se escuchó en todo el municipio de Manzanares mientras era auxiliada en una droguería local.

El impacto de la noticia sumergió a Luz Mery en un estado de shock profundo que se prolongó por 28 horas.

Durante ese tiempo, la madre del artista se enfrentó a una realidad innegable al llegar a la casa de su nuera alrededor de las dos de la mañana.

Entre el insomnio y la falta de alimento, Lucy confiesa que tuvo momentos de confrontación espiritual, "peleando con Dios" mientras intentaba procesar la ausencia de quien consideraba no solo un hijo, sino el mejor hermano, padre y amigo.

A pesar de la magnitud de la tragedia, Lucy Galeano sostiene que Yeison sigue presente en su vida. Según relató en los medios, siente que recibe mensajes claros de su hijo "desde el cielo", los cuales le dan la fuerza necesaria para continuar.

Para ella, su presencia en la televisión no es casualidad, sino el cumplimiento de un mensaje percibido de su hijo, quien siempre la vio como una mujer valiente y "echada para adelante".

