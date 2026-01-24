Revelan foto de la infancia de Yeison Jiménez junto a duro mensaje de su hermano

Una de las noticias que conmocionó a la industria musical fue el fallecimiento de Yeison Jiménez y de otras seis personas más por un accidente en la avioneta del artista en Paipa, Boyacá, cuando se dirigía a realizar una presentación en Marinilla, Antioquia, el pasado 10 de enero.

Por lo cual, días después tanto seguidores, compañeros de la industria musical y la misma familia del artista le han realizado todo tipo de homenajes, debido a todo el legado artístico que dejó. Al punto que el 14 de enero se llevó a cabo el último adiós a este en el Movistar Arena.

Puedes leer: Esta fue la canción inédita que Yeison Jiménez cantó en concierto antes de fallecer



De igual forma, en los últimos días han aparecido varias fotos inéditas de Yeison Jiménez en su época de juventud, tanto cuando vendía aguacates en Corabastos, como de su posible primera esposa cuando tenía 14 años. Sin embargo, su hermano Alejandro compartió un duro mensaje sobre su partida.



¿Cuál fue el mensaje que compartió el hermano de Yeison Jiménez?

A través de su red social de Instagram en la cual tiene 161 mil seguidores, Alejandro compartió una imagen de la adolescencia de Yeison, además de un mensaje compartiendo su dolor por la partida de su hermano.

“Eres y serás mi gran amigo, mi gran hermano. Te amo hermanito. Aún guardo esperanzas que es un p#t0 sueño”, agregó Alejandro en la descripción de la publicación. Esto, mientras en la publicación se ve al artista de joven, con lo que parece ser el uniforme de una institución educativa.

Puedes leer: Poncho Zuleta la embarra en minuto de silencio por Yeison Jiménez; quedó en VIDEO

Publicidad

Por otro lado, se conoció que el concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín sí se realizará y se hará el 31 de enero, esto confirmado por un comunicado de Eventos Sirvalo Pues, la decisión se tomó luego de un proceso de análisis conjunto con la familia de Yeison Jiménez y su círculo más cercano.

Publicidad

Donde informó la organización que el show se llevará a cabo tal como hubiese querido el artista, al punto que contará con artistas invitados de primer nivel, quienes ya se encuentran confirmados, y el espectáculo central estará a cargo de su banda, con una puesta en escena especial. Buscando continuar con el legado del artista que construyó a lo largo de su carrera músical.

Mira también: Familia de Yeison Jiménez hace importante llamado a sus seguidores