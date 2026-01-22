Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
NOMINACIONES PREMIOS OSCAR
CIERRE DE BANCO AGRARIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”

Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”

Una mujer que estuvo presente en el lugar del accidente del cantante de música popular reveló los objetos que encontró en la escena.

Una mujer revela objetos que encontró en el accidente de Yeison Jiménez
Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Continúan apareciendo nuevos detalles sobre el accidente aéreo del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a otras cinco personas más, en el aeropuerto de Paipa, Boyacá. Sin embargo, en las últimas horas una testigo del suceso compartió lo que encontró en el lugar del siniestro.

En las últimas horas se dió a conocer por medio del portal Le Tengo El Chisme, entrevistó a una mujer que fue testigo junto a su primo del accidente del cantante el pasado 10 de enero. Según ella, la avioneta cayó en picada y tras chocar contra el suelo rebotó y terminó estallando contra un árbol.

Puedes leer: Productor de Yeison Jiménez rompe el silencio sobre la psicofonía: “Es extraño”

De igual forma, comentó que las llamas fueron tan grandes que las personas no se podían acercar y afirmó que en este lugar no se podía apaciguar las llamaradas debido a que la tierra en esa zona era tipo greda y barro. Sumado a esto, explicó que días después se acercó al lugar y encontró varios objetos en el sitió.

Te puede interesar

  1. Luisa Fernanda W revela como lleva su relación con el alcohol en su vida con Pipe Bueno
    Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
    Foto: Instagram de Luisa Fernanda W
    Farándula

    Luisa Fernanda W revela cómo el alcohol influye en su relación con Pipe Bueno: “Me alejo”

  2. El error de Poncho Zuleta en homenaje a Yeison Jiménez
    Yeison Jiménez y Poncho Zuleta
    Foto: Instagram de Poncho Zuleta, AFP y captura de video de Vallenatos y más na
    Farándula

    Poncho Zuleta la embarra en minuto de silencio por Yeison Jiménez; quedó en VIDEO

¿Qué encontró la mujer en el lugar del accidente de Yeison Jiménez?

A lo largo de la entrevista, la chica comentó que encontró un pedazo de papel quemado que tenía la figura de un caballo y que al parecer otro señor también vió una figura similar. “Encontramos dos figuras de caballo en las cenizas del accidente de Yeison Jiménez”, afirmó entusiasmada.

Tanto es así que decidió tomarle una foto y un video a la figura que encontró en el lugar. Pero, afirmó que no se quedó con la figura debido que ella es una persona con muchas supersticiones, por lo cual, decidió regalarsela a un señor que estaba en el lugar colocando la música del artista.

Puedes leer: Fans se tatúan en honor a Yeison Jiménez y recuerdan su legado tras su partida

Publicidad

De igual forma, relató que uno de los aspectos que llaman la atención es que también mostró videos y fotos de varias figuras que ella captó ese día en el cielo, como por ejemplo la de una niña orando, la cual asoció con la hija menor del artista.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez y una foto inédita de su juventud
    Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez durante su juventud, antes de la fama, imagen de referencia
    Foto: imagen de redes sociales
    Virales

    Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez durante su juventud, antes de la fama

  2. Accidente de Yeison Jiménez
    Así fue el despegue de la avioneta de Yeison Jiménez antes del accidente; hay video
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Noticias

    Así fue el despegue de la avioneta de Yeison Jiménez antes del accidente; hay video

Publicidad

Una vez se conoció este testimonio despertó todo tipo de reacciones en redes sociales y causó que algunos cibernautas se sorprendieron debido a todo el contenido audiovisual que terminó mostrando.

Mujer revela objetos que encontró en el accidente de Yeison Jiménez
Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales

Por otro lado, en redes sociales también se comenzaron a viralizar unas imágenes de Yeison Jiménez con una chica a sus 14 años, donde se comienza a especular que se trataría de su primera esposa, dado que el artista comentó que tuvo una relación de más de 8 años antes de estar con Sonia Restrepo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula

Video viral