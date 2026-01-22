Testigo del accidente de Yeison Jiménez revela el extraño objeto en el lugar: “dos figuras”

Continúan apareciendo nuevos detalles sobre el accidente aéreo del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a otras cinco personas más, en el aeropuerto de Paipa, Boyacá. Sin embargo, en las últimas horas una testigo del suceso compartió lo que encontró en el lugar del siniestro.

En las últimas horas se dió a conocer por medio del portal Le Tengo El Chisme, entrevistó a una mujer que fue testigo junto a su primo del accidente del cantante el pasado 10 de enero. Según ella, la avioneta cayó en picada y tras chocar contra el suelo rebotó y terminó estallando contra un árbol.

De igual forma, comentó que las llamas fueron tan grandes que las personas no se podían acercar y afirmó que en este lugar no se podía apaciguar las llamaradas debido a que la tierra en esa zona era tipo greda y barro. Sumado a esto, explicó que días después se acercó al lugar y encontró varios objetos en el sitió.



¿Qué encontró la mujer en el lugar del accidente de Yeison Jiménez?

A lo largo de la entrevista, la chica comentó que encontró un pedazo de papel quemado que tenía la figura de un caballo y que al parecer otro señor también vió una figura similar. “Encontramos dos figuras de caballo en las cenizas del accidente de Yeison Jiménez”, afirmó entusiasmada.

Tanto es así que decidió tomarle una foto y un video a la figura que encontró en el lugar. Pero, afirmó que no se quedó con la figura debido que ella es una persona con muchas supersticiones, por lo cual, decidió regalarsela a un señor que estaba en el lugar colocando la música del artista.

De igual forma, relató que uno de los aspectos que llaman la atención es que también mostró videos y fotos de varias figuras que ella captó ese día en el cielo, como por ejemplo la de una niña orando, la cual asoció con la hija menor del artista.

Una vez se conoció este testimonio despertó todo tipo de reacciones en redes sociales y causó que algunos cibernautas se sorprendieron debido a todo el contenido audiovisual que terminó mostrando.

Por otro lado, en redes sociales también se comenzaron a viralizar unas imágenes de Yeison Jiménez con una chica a sus 14 años, donde se comienza a especular que se trataría de su primera esposa, dado que el artista comentó que tuvo una relación de más de 8 años antes de estar con Sonia Restrepo.