Productor de Yeison Jiménez rompe el silencio sobre la psicofonía: “Es extraño”

Georgy Parra explicó su percepción de lo ocurrido durante su transmisión en vivo en redes sociales y aseguró que no buscaba alimentar especulaciones.

Georgy Parra, productor de Yeison Jiménez afirma que lo escucho
Productor de Yeison Jiménez rompe el silencio sobre la psicofonía: “Es extraño”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

En las últimas horas, Georgy Parra, productor de Yeison Jiménez, despertó la curiosidad en redes sociales luego de que varios usuarios aseguraran haber escuchado una supuesta psicofonía del cantante de Manzanares durante un espacio digital, mientras compartía recuerdos del artista.

De acuerdo con sus seguidores, en medio del relato se habría percibido un susurro que pronunciaba el nombre “Rafa”, el mismo de quien fuera el mánager del artista. Situación que provocó que el audio se viralizó rápidamente y dio paso a diversas interpretaciones entre los internautas.

Puedes leer: Poncho Zuleta la embarra en minuto de silencio por Yeison Jiménez; quedó en VIDEO

"Sí se escuchó clarísimo un 'Rafa'", "fue como un suspiro", "se escucha en el segundo 26", "Yeison tenía algo especial" y "uy, es verdad", fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Por lo cual, ante la situación, Georgy Parra se pronunció y explicó su percepción sobre lo ocurrido. “Sí, lo escuché, es extraño que ese sonido haya aparecido ahí, pero he estado tratando de no concentrarme en esas cosas”, afirmó el productor, dejando claro que no busca alimentar especulaciones alrededor del hecho.

Asimismo, señaló que desde su posición netamente espiritual considera que tras la muerte solo existe el descanso eterno, aunque reconoció que cada persona interpreta estos episodios de acuerdo con sus creencias, al punto que recordó cuando perdió a su madre indicando que tuvo episodios similares.

Finalmente, explicó que en estos momentos su prioridad es seguir con los homenajes a Yeison Jiménez a través de la música y mantener vivo los buenos momentos que lograron compartir.

¿Quién fue Georgy Parra para Yeison Jiménez?

Georgy es un productor musical e ingeniero de sonido colombiano, reconocido a lo largo de su carrera por su participación en la producción y desarrollo de diversos proyectos musicales, y por el reconocimiento que alcanzó al trabajar con Yeison Jiménez.

Puedes leer: Expiloto de Yeison Jiménez revela secretos del Piper N325FA; aeronave donde pasó accidente

De igual forma, Parra se desempeña como creador de música y compositor. Al punto que es el CEO de la productora discográfica Salvaje Music, empresa que se encuentra en Cristo Rey, en la ciudad de Medellín, desde donde ha impulsado distintos procesos de producción musical y acompañamiento artístico.

Su trayectoria en la industria le ha permitido alcanzar un reconocimiento a nivel internacional, reflejado en 11 nominaciones a los premios Latin Grammy, uno de los galardones más importantes de la música latina.

Mira también: Poncho Zuleta comete grave error en pleno homenaje a Yeison Jiménez

