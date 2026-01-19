Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
REGALÍAS DE YEISON JIMÉNEZ
PRECIO DE GASOLINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jessi Uribe rompe el silencio sobre acusaciones de muerte de Yeison Jiménez

Jessi Uribe rompe el silencio sobre acusaciones de muerte de Yeison Jiménez

El reconocido cantante de Bucaramanga decidió acudir a las autoridades para proteger su integridad y buen nombre frente a la peligrosa desinformación que circula.

Jessi Uribe rompe el silencio sobre acusaciones de muerte de Yeison Jiménez
Jessi Uribe rompe el silencio sobre acusaciones de muerte de Yeison Jiménez
Foto: Redes de Jessi Uribe y Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

El pasado 10 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento quedó en shock tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo. Sin embargo, el dolor de la pérdida se vio empañado por la aparición de publicaciones malintencionadas en redes sociales.

Páginas que fingen ser informativas comenzaron a difundir versiones sin sustento que vinculaban directamente a Jessi Uribe con el siniestro, una situación que el artista ha calificado como una vulneración grave a su honra.

Puedes leer: Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”

Para Jessi Uribe, la situación escaló más allá de un simple rumor de internet. A través de un comunicado emitido por su equipo legal y de comunicaciones, el intérprete expresó su profundo rechazo y molestia ante las acusaciones.

Según la defensa del cantante, estas versiones constituyen "noticias falsas" que carecen de cualquier respaldo oficial y que solo buscan lucrarse del dolor ajeno.

La indignación de Uribe no es solo profesional, sino personal. El vínculo entre ambos artistas era estrecho; compartieron escenarios, anécdotas y una amistad de años dentro del género popular.

Te puede interesar

  1. El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir
    El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir: “Yo ya no alcanzo”

  2. Paola Jara y Jessi Uribe revelan verdad de por qué ocultan el rostro de su hijita
    Paola Jara y Jessi Uribe revelan verdad de por qué ocultan el rostro de su hijita
    Foto: Instagram de Paola Jara
    Farándula

    Paola Jara revela verdad de por qué oculta el rostro de su hijita con Jessi Uribe

De hecho, Uribe fue visto visiblemente afectado durante el homenaje rendido a Jiménez en el Movistar Arena, donde resaltó el legado humano y musical de su colega.

Por ello, que se utilice esta tragedia como herramienta para generar clics y contenido viral es considerado por su equipo como una falta total de respeto hacia la memoria de Yeison y la tranquilidad de su familia.

Publicidad

Puedes leer: ¿Qué ocurrirá con las regalías de las canciones de Yeison Jiménez? Empresa explica

Ante la gravedad de los señalamientos, el equipo de Jessi Uribe no se ha quedado de brazos cruzados. Se ha confirmado que ya existe un proceso activo de seguimiento y recopilación de evidencia digital.

Publicidad

Este esfuerzo no es aislado, ya que cuenta con el respaldo y la articulación de la Policía Nacional, específicamente a través de su división de cibercrimen.

El objetivo de esta intervención policial es claro: realizar un rastreo exhaustivo de las publicaciones y de los perfiles responsables de originar y masificar estas calumnias.

Te puede interesar

  1. Maren García y su mensaje a la esposa de Yeison Jiménez
    Viuda de Omar Geles envió emotivo mensaje a la esposa de Yeison Jiménez: “No la aceptaba”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Viuda de Omar Geles envió emotivo mensaje a la esposa de Yeison Jiménez: “No la aceptaba”

  2. La canción inédita que presentó Yeison Jiménez en uno de sus conciertos
    Yeison Jiménez y su canción inédita
    Foto: Instagram Yeison Jiménez
    Farándula

    Esta fue la canción inédita que Yeison Jiménez cantó en concierto antes de fallecer

La advertencia legal es contundente para quienes decidan replicar este contenido. El equipo jurídico de Uribe señaló que la circulación de estas mentiras puede derivar en consecuencias legales para cualquier usuario, medio o creador de contenido que las difunda como verdaderas, incluso si no son los autores originales de la pieza.

La afectación causada por estos rumores ha trascendido la imagen pública del cantante, impactando directamente en su entorno familiar y su estabilidad emocional.

Personas cercanas al artista aseguran que se encuentra profundamente herido por tener que defender su dignidad mientras procesa la muerte de un amigo cercano.

Finalmente, tanto el artista como sus representantes legales han hecho un llamado urgente a la sociedad y a los medios de comunicación para actuar con ética y responsabilidad.

Publicidad

En un momento donde la sensibilidad debería primar, el equipo de Uribe insta a no fortalecer la desinformación que solo profundiza el sufrimiento de quienes hoy lamentan la partida de una de las figuras más grandes de la música popular en Colombia.

Mira también: Grandes estrellas de la música popular rinden tributo a Yeison Jiménez con una emotiva canción

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jessi Uribe

Yeison Jiménez

Farándula