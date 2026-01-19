Jessi Uribe rompe el silencio sobre acusaciones de muerte de Yeison Jiménez

El pasado 10 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento quedó en shock tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo. Sin embargo, el dolor de la pérdida se vio empañado por la aparición de publicaciones malintencionadas en redes sociales.

Páginas que fingen ser informativas comenzaron a difundir versiones sin sustento que vinculaban directamente a Jessi Uribe con el siniestro, una situación que el artista ha calificado como una vulneración grave a su honra.

Puedes leer: Inquietantes palabras de Yeison Jiménez se vinculan a brujería: “Como si me amarraran”



Para Jessi Uribe, la situación escaló más allá de un simple rumor de internet. A través de un comunicado emitido por su equipo legal y de comunicaciones, el intérprete expresó su profundo rechazo y molestia ante las acusaciones.



Según la defensa del cantante, estas versiones constituyen "noticias falsas" que carecen de cualquier respaldo oficial y que solo buscan lucrarse del dolor ajeno.

La indignación de Uribe no es solo profesional, sino personal. El vínculo entre ambos artistas era estrecho; compartieron escenarios, anécdotas y una amistad de años dentro del género popular.

De hecho, Uribe fue visto visiblemente afectado durante el homenaje rendido a Jiménez en el Movistar Arena, donde resaltó el legado humano y musical de su colega.

Por ello, que se utilice esta tragedia como herramienta para generar clics y contenido viral es considerado por su equipo como una falta total de respeto hacia la memoria de Yeison y la tranquilidad de su familia.

Publicidad

Puedes leer: ¿Qué ocurrirá con las regalías de las canciones de Yeison Jiménez? Empresa explica

Ante la gravedad de los señalamientos, el equipo de Jessi Uribe no se ha quedado de brazos cruzados. Se ha confirmado que ya existe un proceso activo de seguimiento y recopilación de evidencia digital.

Publicidad

Este esfuerzo no es aislado, ya que cuenta con el respaldo y la articulación de la Policía Nacional, específicamente a través de su división de cibercrimen.

El objetivo de esta intervención policial es claro: realizar un rastreo exhaustivo de las publicaciones y de los perfiles responsables de originar y masificar estas calumnias.

La advertencia legal es contundente para quienes decidan replicar este contenido. El equipo jurídico de Uribe señaló que la circulación de estas mentiras puede derivar en consecuencias legales para cualquier usuario, medio o creador de contenido que las difunda como verdaderas, incluso si no son los autores originales de la pieza.

La afectación causada por estos rumores ha trascendido la imagen pública del cantante, impactando directamente en su entorno familiar y su estabilidad emocional.

Personas cercanas al artista aseguran que se encuentra profundamente herido por tener que defender su dignidad mientras procesa la muerte de un amigo cercano.

Finalmente, tanto el artista como sus representantes legales han hecho un llamado urgente a la sociedad y a los medios de comunicación para actuar con ética y responsabilidad.

Publicidad

En un momento donde la sensibilidad debería primar, el equipo de Uribe insta a no fortalecer la desinformación que solo profundiza el sufrimiento de quienes hoy lamentan la partida de una de las figuras más grandes de la música popular en Colombia.

Mira también: Grandes estrellas de la música popular rinden tributo a Yeison Jiménez con una emotiva canción