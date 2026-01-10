Paola Jara revela verdad de por qué oculta el rostro de su hijita con Jessi Uribe

La llegada de un nuevo integrante a la familia de dos de las figuras más prominentes del espectáculo en Colombia siempre genera un torbellino de emociones y curiosidad.

Sin embargo, para Paola Jara y Jessi Uribe, el nacimiento de su hija Emilia no solo ha sido un motivo de alegría desbordante, sino también el inicio de una cruzada personal por su privacidad.

Puedes leer: Jessi Uribe revela la enfermedad que padece y pide ayuda a sus seguidores



A pesar de compartir gran parte de sus vidas con millones de seguidores, la pareja ha tomado una decisión radical: mantener el rostro de su pequeña lejos de las cámaras y el escrutinio público.



Desde que Emilia llegó al hogar de los artistas hace algunos meses, la pregunta que más resuena en sus redes sociales es cuándo finalmente presentarán oficialmente a la bebé.

Ante la insistencia, Paola Jara decidió romper el silencio a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde abordó con total sinceridad el motivo de este hermetismo.

¿Por qué Paola Jara no muestra la cara de su bebé con Jessi Uribe?

Para Paola Jara, la decisión de no mostrar la cara de Emilia no responde a un plan de marketing o a una exclusiva futura, sino a una cuestión de instinto y fe. La intérprete de “Mala mujer” confesó que, hasta el momento, no ha sentido "en su corazón" el deseo de exponer a su hija.

"No sé, en cualquier momento, puede ser hoy, mañana, en un año. Realmente es un tema en el que no he pensado, la verdad, y siento que todavía no", explicó la artista, subrayando que por ahora prefiere disfrutar de la intimidad familiar.

Publicidad

Más allá de la corazonada materna, existen factores externos que preocupan a la pareja. Jara mencionó abiertamente que una de las razones principales es el deseo de proteger a Emilia de las energías negativas y de creencias populares como el “mal de ojo”.

Puedes leer: Paola Jara comparte tiernas imágenes de su hijita, Emilia, y derrite a sus seguidores

Publicidad

La cantante señaló que, si bien hay muchos seguidores con "muy buena vibra", también existe un sector que suele criticar de manera innecesaria.

Según su visión, exponer a un bebé a ese entorno es un riesgo que ella, como madre, no está dispuesta a correr, pues aunque la niña no es consciente de los comentarios, son los padres quienes terminan sufriendo por los ataques.

Esta postura es plenamente respaldada por Jessi Uribe, quien ya tenía clara esta restricción incluso antes del nacimiento de la menor.

El cantante santandereano fundamenta su decisión en experiencias previas con sus otros cuatro hijos, donde tuvo que lidiar con comentarios "malintencionados" y "feos" en las redes sociales.

Para Uribe, proteger la privacidad de Emilia es una medida preventiva para evitarle las situaciones amargas que ya ha vivido en el pasado como figura pública.

Paola Jara y Jessi Uribe celebrar primer mes de su hijita

A pesar de no revelar su rostro, la pareja no ha dejado de celebrar los hitos de su hija. Recientemente, conmemoraron el primer mes de vida de Emilia con un gesto cargado de simbolismo: una mini torta decorada con el mensaje “one month” y el dibujo de una coneja.

Publicidad

Esta celebración se sumó a una Navidad que los artistas describieron como única, la cual pasaron en la intimidad de su hogar vistiendo pijamas navideñas y enfocados exclusivamente en la bebé.

La conexión de los artistas con su hija también se manifiesta a través del arte. Paola y Jessi revelaron que la canción de cuna de la pequeña es un tema que ellos mismos compusieron para ella antes de que naciera.

Publicidad

Incluso, se alejaron totalmente de las redes sociales durante las primeras tres semanas tras el parto para dedicarse de lleno a esta nueva etapa.