Carlos Torres conmueve al pedir perdón a fans de La Reina del Flow: “Sigue doliendo”

El final de la exitosa serie colombiana La Reina del Flow generó una fuerte reacción entre los seguidores, especialmente por el destino de uno de los personajes más queridos de la historia.

Ante la polémica que surgió en redes sociales, el actor Carlos Torres decidió pronunciarse públicamente y enviar un mensaje a los fanáticos.

¿Cuál fue el mensaje de Carlos Torres a sus seguidores por el final que tuvo La Reina del Flow?

Torres, recordado por interpretar a Charly Flow en la producción, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió al impacto que dejó el desenlace de la trama. En su publicación, el actor expresó que lamentaba si sus palabras o el resultado de la historia habían causado molestia o dolor entre quienes siguieron la serie durante años.



“Gente, nos dolió y sigue doliendo; quiero decir que siento muchísimo si algo dicho les ha causado confusión o dolor”, expresó el actor, dejando claro que todo lo que ha compartido sobre la serie nace desde el cariño y el respeto por el proyecto y por quienes hicieron parte de él.



La tercera temporada de la serie, emitida en 2026, sorprendió a los espectadores con un giro inesperado en la historia de Yeimy Montoya, personaje interpretado por Carolina Ramírez.

En el capítulo 41 se confirma el fallecimiento del personaje, luego de enfrentar graves problemas de salud que terminan deteriorando su estado. Este final dejó impactados a muchos seguidores, quienes durante años acompañaron la evolución de la protagonista.

El giro argumental provocó un intenso debate en redes sociales. Muchos fans expresaron su inconformidad con el final de la historia, asegurando que el personaje merecía un destino diferente después de todo lo que había vivido en la trama.

Frente a las críticas y comentarios que comenzaron a circular en internet, Carlos Torres quiso aclarar su postura y agradecer el cariño que el público demostró hacia la serie.

En su mensaje, el actor destacó que La Reina del Flow marcó una etapa importante tanto en su vida profesional como personal. También aseguró que los años de trabajo junto al elenco dejaron experiencias que nunca olvidará.

Torres señaló que fueron cerca de diez años de momentos compartidos dentro y fuera del set de grabación, por lo que guarda un profundo agradecimiento hacia quienes hicieron parte del proyecto.

El actor también aprovechó para dedicar unas palabras a su compañera de reparto, Carolina Ramírez, resaltando el cariño y respeto que siente por ella y por el personaje que interpretó durante varias temporadas.

Desde su estreno en 2018, La Reina del Flow se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de la región. La producción, que mezcla drama, música urbana y una historia de venganza y redención, logró conquistar audiencias dentro y fuera de Colombia.

A lo largo de sus temporadas, la relación entre Charly Flow y Yeimy Montoya se consolidó como uno de los ejes más importantes de la trama, generando una conexión especial con los espectadores.

Por eso, el final de la historia no solo marcó el cierre de una serie exitosa, sino también el final de una etapa para el elenco y para millones de seguidores que acompañaron la historia durante años.

Con su mensaje, Carlos Torres buscó cerrar el capítulo con gratitud y empatía hacia los fans, reconociciendo el impacto emocional que el desenlace de la serie dejó en quienes siguieron de cerca cada episodio.

