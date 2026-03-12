Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PALOMA VALENCIA CONFIRMA A OVIEDO
¿PAOLA JARA EMBARAZADA?
FALLECE ESTUDIANTE DEL EXTERNADO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mafe Walker revela con qué tipo de alienígenas asegura tener contacto: ¿son peligrosos?

Mafe Walker revela con qué tipo de alienígenas asegura tener contacto: ¿son peligrosos?

La creadora de contenido compartió en La Kalle con qué tipo de alienígenas tiene contacto y al punto que los describió.

Mafe Walker revela con qué tipo de alienígenas asegura tener contacto: ¿son peligrosos?
Mafe Walker revela con qué tipo de alienígenas asegura tener contacto: ¿son peligrosos?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Una de las creadoras de contenido más llamativas es Mafe Walker, quien afirma tener contacto con alienígenas, al punto que se volvió muy viral en redes sociales debido a que dejó impresionado a muchas personas en su momento. Por lo cual, esta pasó por el Cada loco con su tema de La Kalle y entregó más detalles al respecto.

La entrevista también contó con el ufólogo Alejandro Montoya, quien para todas las personas que se encontraban escuchando la entrevista explicó los diferentes tipos de alienígenas que hay, esto con base a las investigaciones, afirmó que hay varios de estos.

Puedes leer: ¿Cómo identificar a un alien en la oficina? Mafe Walker revela formas de vida galáctica

Donde describió que están los normales, los grises que son cabezones y que según él pueden ser el futuro del humano. Luego están los venusianos, aquellos que son antropomorfos, los Pleyicianos que son aquellos que tienen los ojos azules y otros rasgos distintivos.

Te puede interesar

  1. Mafe Walker desafía la historia afirmando que Jesús era un alien
    Mafe Walker, creadora de contenido
    Foto: Instagram de Mafe Walker
    Farándula

    Mafe Walker desafía la historia afirmando que Jesús era un alien, ¿mesías galáctico?

  2. ¿Cómo identificar a un alien en la oficina? Mafe Walker revela formas de vida galáctica
    ¿Cómo identificar a un alien en la oficina?
    Foto: Labs.google y redes de Mafe Walker
    Farándula

    ¿Cómo identificar a un alien en la oficina? Mafe Walker revela formas de vida galáctica

Ante esto, Mafe aseguró que su cuerpo físico es sólo un vehículo para entregar un registro de información que recibe directamente de naves espaciales, con las cuales se comunica de forma constante. "Realmente en este momento yo estoy en las naves aunque para la mente humana sea muy loco", confesó.

¿Con qué tipo de alienígenas se ha contactado Mafe Walker?

Durante la entrevista, Mafe Walker fue específica sobre las civilizaciones con las que interactúa a través de su canalización. Mencionó ser parte de la Supraconfederación Galáctica y detalló las razas que entran en contacto con ella, con los pleyadianos y los que describe con mayor detalle.

Puedes leer: Mafe Walker explica cómo 'hablan' los extraterrestres con humanos: "Se está despertando"

Afirmando que estos seres tienen una "piel muy como blanca pero muy cristal blanquecina" y un cabello brillante que cambia de tonalidad según la frecuencia. Son extremadamente altos, alcanzando entre 3 y 5 metros de altura. Así mismo, aseguró que estos buscan transmitir amor y una buena energía.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Alienígena captado en cámara
    Alienígena captado en cámara
    Alienígena captado en cámara
    Virales

    VIDEO muestra cómo un alienígena estaría acosando a una mujer

  2. Stephen Hawking sobre el findel mundo
    Stephen Hawking sobre el findel mundo
    NIKLAS HALLE'N/AFP
    Virales

    Stephen Hawking y sus predicciones de cómo será el fin del mundo; alienígenas a la vista

Por otro lado, está afirmó que: "Contacten conmigo pleyadianos, sirianos... también los reptilianos". De igual forma, explicó que todo ocurre a través de la telepatía y códigos vibracionales. Además, aclaró que la interacción con estas razas es puramente metafísica y carece de complicaciones humanas.

Publicidad

"Los pleyadianos... no entendemos los dramas, nos causa como que esté pasando las discusiones", explicó Mafe, señalando que estas civilizaciones viven en una frecuencia de armonía total. Incluso, al ser consultada sobre la intimidad con estos seres, Mafe fue clara, ellos no tienen energía femenina o masculina como nosotros, y su conexión es "más tántrica, telepática y metafísica".

Mira también: Mafe Walker "CONECTA" con una oyente y termina hablando un extraño lenguaje

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mafe Walker

Chismes