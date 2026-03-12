Mafe Walker revela con qué tipo de alienígenas asegura tener contacto: ¿son peligrosos?

Una de las creadoras de contenido más llamativas es Mafe Walker, quien afirma tener contacto con alienígenas, al punto que se volvió muy viral en redes sociales debido a que dejó impresionado a muchas personas en su momento. Por lo cual, esta pasó por el Cada loco con su tema de La Kalle y entregó más detalles al respecto.

La entrevista también contó con el ufólogo Alejandro Montoya, quien para todas las personas que se encontraban escuchando la entrevista explicó los diferentes tipos de alienígenas que hay, esto con base a las investigaciones, afirmó que hay varios de estos.

Donde describió que están los normales, los grises que son cabezones y que según él pueden ser el futuro del humano. Luego están los venusianos, aquellos que son antropomorfos, los Pleyicianos que son aquellos que tienen los ojos azules y otros rasgos distintivos.



Ante esto, Mafe aseguró que su cuerpo físico es sólo un vehículo para entregar un registro de información que recibe directamente de naves espaciales, con las cuales se comunica de forma constante. "Realmente en este momento yo estoy en las naves aunque para la mente humana sea muy loco", confesó.



¿Con qué tipo de alienígenas se ha contactado Mafe Walker?

Durante la entrevista, Mafe Walker fue específica sobre las civilizaciones con las que interactúa a través de su canalización. Mencionó ser parte de la Supraconfederación Galáctica y detalló las razas que entran en contacto con ella, con los pleyadianos y los que describe con mayor detalle.

Afirmando que estos seres tienen una "piel muy como blanca pero muy cristal blanquecina" y un cabello brillante que cambia de tonalidad según la frecuencia. Son extremadamente altos, alcanzando entre 3 y 5 metros de altura. Así mismo, aseguró que estos buscan transmitir amor y una buena energía.

Por otro lado, está afirmó que: "Contacten conmigo pleyadianos, sirianos... también los reptilianos". De igual forma, explicó que todo ocurre a través de la telepatía y códigos vibracionales. Además, aclaró que la interacción con estas razas es puramente metafísica y carece de complicaciones humanas.

"Los pleyadianos... no entendemos los dramas, nos causa como que esté pasando las discusiones", explicó Mafe, señalando que estas civilizaciones viven en una frecuencia de armonía total. Incluso, al ser consultada sobre la intimidad con estos seres, Mafe fue clara, ellos no tienen energía femenina o masculina como nosotros, y su conexión es "más tántrica, telepática y metafísica".

