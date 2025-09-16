¿Cómo identificar a un alien en la oficina? Mafe Walker revela formas de vida galáctica

Mafe Walker, quien afirma haberlos visto y contactado, disipa las simplificaciones de Hollywood para ofrecer una visión más compleja.

"Hay muchas razas galácticas, muchísimas razas," explicó en su entrevista con El Klub de la Kalle. Su apariencia, según Walker, "depende de la dimensión" de la que provengan.

Puedes leer: Mafe Walker desafía la historia afirmando que Jesús era un alien, ¿mesías galáctico?



Entre las descripciones que Mafe ofrece, dos tipos destacan por su familiaridad en el imaginario popular. Primero, los "grises", también conocidos como "zetas".

Mafe los describe como seres "pequeñitos, no más de un metro", con "los ojos super agrandados". Esta imagen coincide con la iconografía clásica de los alienígenas que han permeado la cultura popular, sugiriendo que, al menos en este caso, la ficción pudo haber capturado un ápice de realidad.

Luego, menciona a los "reptilianos" como "otra raza", un tipo de ser que a menudo se asocia con un origen dimensional o camuflaje en la Tierra.

Publicidad

¿Los aliens viven entre los humanos?

Pero la revelación más impactante de Mafe Walker no es la descripción de estas razas, sino su afirmación categórica: "ya tenemos extraterrestres entre nosotros, sí, aquí viviendo entre nosotros".

Publicidad

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Mafe Walker explica cómo 'hablan' los extraterrestres con humanos: "Se está despertando"

Esta aseveración transforma el concepto de vida extraterrestre de una posibilidad lejana a una presencia cotidiana. Esto plantea una pregunta crucial: si están aquí, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Hay algún tipo de señal o característica que los delate en la multitud humana?

La respuesta de Mafe es inequívoca y se alinea con su filosofía de comunicación: la telepatía. "Detecta telepatía mi amor, ya hay que despertar esa telepatía," aconseja. Es un llamado a activar una habilidad intrínseca que, según ella, todos poseemos.

La forma de descubrir si un compañero de trabajo, un vecino o incluso un amigo es extraterrestre, sería a través de una "pregunta telepática". Si uno lanza esta pregunta mentalmente, debería "recibir un mensaje telepático" a cambio, una señal de que el "código" se ha activado.

Publicidad

Es una invitación a confiar en la intuición y en una forma de comunicación que trasciende las palabras y las apariencias físicas.

Publicidad

Mafe Walker no solo describe razas, sino que también establece una jerarquía moral entre ellas. Ella se enfoca en conectar con "razas benevolentes, benévolas". Menciona específicamente a los "pleyadianos, chi sirianos [Sirianos], oroninos", a quienes describe como seres de "corazón inmenso" que tienen un propósito noble: "vienen y también a cuidar a la raza humana".

Esta distinción es fundamental para Mafe, ya que su enfoque es guiar a la humanidad hacia una conexión positiva y constructiva con el cosmos. Ella misma se considera parte de una "Superconfederación Galáctica" y viene de un "registro" con la misión de "dar un mensaje a recordar".

Mira la entrevista completa aquí: