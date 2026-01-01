Boyacoman y Suso protagonizaron tremendo beso en pleno programa

Un momento inesperado se robó la atención de los televidentes y de las redes sociales. En medio de una dinámica pensada para sacar risas, Suso el Paspi protagonizó una escena que tomó por sorpresa a Boyacoman y desató carcajadas dentro y fuera del set. Todo ocurrió frente a cámaras y bastaron segundos para que el clip comenzara a circular con fuerza en plataformas digitales.

El episodio se dio durante una reciente emisión de La vuelta al mundo en 80 risas, un formato que ha ganado popularidad por reunir a figuras del entretenimiento en viajes cargados de humor y situaciones espontáneas. En esta ocasión, el programa apostó por una broma que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Boyacoman fue parte de una dinámica en la que le cubrieron los ojos y le hicieron creer que recibiría un beso de Melina, una situación que aceptó entre risas y nervios. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando quien se acercó no fue ella, sino Suso, quien aprovechó el momento para robarle un beso y provocar la reacción inmediata del set.



La reacción de Boyacoman que desató risas y comentarios

Al descubrir lo que realmente había pasado, Boyacoman quedó visiblemente confundido, pero lejos de incomodarse, respondió con humor, fiel a su estilo. El ambiente se llenó de risas mientras el comediante procesaba la broma y entendía que había sido víctima de una jugada perfectamente planeada.

El clip no tardó en hacerse viral. En redes sociales, miles de usuarios compartieron el momento, comentaron la ocurrencia de Suso y destacaron la reacción del humorista, que terminó siendo tan comentada como la broma en sí. La escena incluso generó expectativa por la respuesta de Boyacoman en el siguiente programa.

Ya al día siguiente, el comediante se refirió a lo ocurrido con ironía y sin perder el tono jocoso que lo caracteriza, dejando claro que todo quedó como una anécdota divertida más dentro del programa. El episodio se sumó así a la lista de momentos que han convertido al formato en tendencia y que siguen dando de qué hablar entre los televidentes.