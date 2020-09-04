En vivo
La Kalle  / The Suso's Show

The Suso's Show

  • Suso Boyacoman se dan tremendo beso
    El beso entre suso y Boyacoman
    Fotos tomadas de redes sociales
    Virales

    Boyacoman y Suso protagonizaron tremendo beso en pleno programa

    Boyacoman y Suso se dieron un beso en pleno programa y el gesto quedó registrado en video.

  • Atentado terrorista casi acaba con la vida de reconocida presentadora de noticias
    Atentado terrorista casi acaba con la vida de reconocida presentadora de noticias
    Foto: cuenta Instagram: @alegiraldop
    Farándula

    Atentado terrorista casi acaba con la vida de reconocida presentadora de Noticias Caracol

    La presentadora contó detalles de como estuvo cerca de perder la vida en medio de un hecho atroz que le dejó algunas secuelas en su ciudad de origen.

  • Suso el paspi, comediante
    Suso el paspi, comediante
    /Foto: Instagram @susoelpaspi
    Virales

    Suso el Paspi se va de cara en una bicicleta: "Así me bajo yo, con estilo"

    El comediante protagonizó un bochornoso y divertido evento en el que obtuvo un duro golpe.

  • Laura Acuña
    La respuesta de Laura Acuña a quien la llamó "mantenida"
    /Foto: Laura Acuña- Instagram
    Farándula

    Laura Acuña confesó que tiene una obsesión por los tacones

    La presentadora cucuteña contó en 'The Suso's Shows' algunas historias curiosas sobre sus zapatos

  • 25475_Amparo Grisales publica foto desnuda - Foto Instagram
    Foto ardiente: Amparo Grisales publica foto desnuda por la que le dicen “siempre será La Diva”
    Amparo Grisales publica foto desnuda - Foto Instagram
    Farándula

    Amparo Grisales 'La diva de Colombia' reveló el secreto de la eterna juventud

    La mujer contó cómo ha hecho para mantener la misma talla de ropa desde que tiene 20 años

  • Iván Lalinde y Lina Marulanda
    Iván Lalinde y Lina Marulanda
    Foto: /tomada de Instagram de Iván Lalinde
    Farándula

    VIDEO: Iván Lalinde rompe en llanto al recordar que Lina Marulanda lo llamó antes de morir

    El presentador fue el invitado especial en el programa de 'The Suso’s Show' y allí recordó a su gran amiga.

  • Suso el paspi
    ‘Suso el paspi’ confesó que sufre de Abulia
    /Foto: Instagram @susoelpaspi
    Farándula

    VIDEO: 'Suso, el paspi', enfurecido y desconsolado por robo a su librería

    El humorista, presentador en el programa The Suso's Show del Canal Caracol detalló cómo iban los delincuentes.

  • Epa Colombia y Gustavo Petro.
    Epa Colombia y Gustavo Petro.
    / Fotos: Instagram
    Virales

    Epa Colombia reveló que dejó con los 'crespos hechos' a Petro tras cancelarle cita a última hora

    La empresaria tenía planeado verse primero con Petro antes que con Uribe, pero algo extraordinario sucedió.

  • Suso el paspi
    ‘Suso el paspi’ confesó que sufre de Abulia
    /Foto: Instagram @susoelpaspi
    Farándula

    ‘Suso el paspi’ confesó que sufre de abulia, ¿en qué consiste este trastorno?

    Dany Hoyos, el comediante que encarna a ‘Suso el paspi’, contó que sufre de abulia, una enfermedad que pocos conocen.

  • jorge oñate y su esposa
    Jorge Oñate
    / Foto: Instagram
    Farándula

    En un hogar la grandeza es la mujer: el día que Jorge Oñate lloró cuando habló de su esposa en TV

    Las bellas e inolvidables palabra que replicó el fallecido artista han conmovido los corazones de sus seguidores en redes sociales.

