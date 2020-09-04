La Kalle The Suso's Show
Boyacoman y Suso protagonizaron tremendo beso en pleno programa
Boyacoman y Suso se dieron un beso en pleno programa y el gesto quedó registrado en video.
Atentado terrorista casi acaba con la vida de reconocida presentadora de Noticias Caracol
La presentadora contó detalles de como estuvo cerca de perder la vida en medio de un hecho atroz que le dejó algunas secuelas en su ciudad de origen.
Suso el Paspi se va de cara en una bicicleta: "Así me bajo yo, con estilo"
El comediante protagonizó un bochornoso y divertido evento en el que obtuvo un duro golpe.
Laura Acuña confesó que tiene una obsesión por los tacones
La presentadora cucuteña contó en 'The Suso's Shows' algunas historias curiosas sobre sus zapatos
Amparo Grisales 'La diva de Colombia' reveló el secreto de la eterna juventud
La mujer contó cómo ha hecho para mantener la misma talla de ropa desde que tiene 20 años
VIDEO: Iván Lalinde rompe en llanto al recordar que Lina Marulanda lo llamó antes de morir
El presentador fue el invitado especial en el programa de 'The Suso’s Show' y allí recordó a su gran amiga.
VIDEO: 'Suso, el paspi', enfurecido y desconsolado por robo a su librería
El humorista, presentador en el programa The Suso's Show del Canal Caracol detalló cómo iban los delincuentes.
Epa Colombia reveló que dejó con los 'crespos hechos' a Petro tras cancelarle cita a última hora
La empresaria tenía planeado verse primero con Petro antes que con Uribe, pero algo extraordinario sucedió.
‘Suso el paspi’ confesó que sufre de abulia, ¿en qué consiste este trastorno?
Dany Hoyos, el comediante que encarna a ‘Suso el paspi’, contó que sufre de abulia, una enfermedad que pocos conocen.
En un hogar la grandeza es la mujer: el día que Jorge Oñate lloró cuando habló de su esposa en TV
Las bellas e inolvidables palabra que replicó el fallecido artista han conmovido los corazones de sus seguidores en redes sociales.