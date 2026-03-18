La razón por la que acabaron con Luder Quiñones, músico de orquesta de Willy García

La muerte de Luder Quiñones, conocido como ‘Junior’ e integrante de la orquesta del cantante Willy García, ocurrió el 17 de marzo de marzo en la ciudad de Cali y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según reportes oficiales, el músico fue abordado por hombres que se movilizaban en motocicleta. El hecho se presentó en vía pública, en un sector del barrio Junín, cuando se encontraba junto a su vehículo en compañía de su esposa.

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De acuerdo con información preliminar, durante el hecho se produjo un forcejeo en medio del intento de hurto. En ese momento, Quiñones recibió impactos que le causaron lesiones de gravedad.



Tras lo ocurrido, fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, debido a su estado, falleció poco tiempo después. El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las diligencias correspondientes.

¿Por qué le quitaron la vida a Luder Quiñones?

Información difundida en medios locales como El País de Cali, señala que los responsables habrían intentado quitarle una cadena que llevaba puesta. Este punto forma parte de las líneas de investigación y continúa en verificación.

También se conoció que el hecho ocurrió en horas del día y en una zona transitada, lo que permitió la recolección de testimonios de personas que se encontraban cerca del lugar. Estos relatos son analizados por los investigadores.

La Policía Metropolitana de Cali informó que equipos especializados trabajan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la identificación de los posibles responsables. Hasta el momento no se reportan capturas, mientras avanzan las labores para esclarecer lo sucedido.

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¿Quién era Luder Quiñones y su trayectoria en la música?

Luder Quiñones desarrolló una carrera amplia en el mundo de la salsa, destacándose en la percusión como timbalero y bongosero. Desde joven mostró interés por la música, lo que lo llevó a participar en diferentes agrupaciones y escenarios del país.

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Durante su recorrido artístico hizo parte de proyectos reconocidos del género, entre ellos el Grupo Niche, La Suprema Corte y otras orquestas que marcaron su crecimiento profesional. Su experiencia también incluyó presentaciones en eventos internacionales, donde representó el sonido salsero colombiano.

Además de su trabajo como músico de sesión, impulsó iniciativas propias dentro del ámbito musical, consolidando su nombre entre colegas y seguidores del género. Su vínculo con la orquesta de Willy García se extendió por más de tres décadas, tiempo en el que participó en giras, grabaciones y conciertos.

Luego de conocerse el caso, integrantes del entorno musical expresaron mensajes de despedida y reconocimiento a su recorrido. La organización del cantante con quien trabajaba rechazó lo ocurrido y resaltó su compromiso con la música.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas”, señalaron.

En el mismo mensaje, también enviaron palabras de apoyo a sus seres cercanos. “Expresamos nuestro respeto, acompañamiento y solidaridad a sus familiares, amigos y allegados en este momento de profundo dolor”, agregaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para avanzar en el proceso. “Confiamos en las autoridades competentes, a quienes instamos a desplegar todas sus capacidades investigativas y operativas para esclarecer este caso y llevar ante la justicia a los responsables”, puntualizó el comunicado.

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Seguidores del género también compartieron mensajes recordando su paso por diferentes agrupaciones y su aporte en presentaciones en vivo. Varias publicaciones destacaron su disciplina y constancia a lo largo de los años.

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Las autoridades continúan con el proceso para esclarecer lo sucedido. Entre las acciones se encuentran la toma de testimonios, análisis de material audiovisual y verificación de información recopilada en el lugar de los hechos.

Por ahora, el caso sigue abierto y se espera que en los próximos días se conozcan avances que permitan entender con mayor claridad lo ocurrido y definir responsabilidades.

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