Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CASO ZULMA GUZMÁN
TRASLADOS DE EPS
BENEFICIOS A USUARIOS EN RECIBO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / La razón por la que acabaron con Luder Quiñones, músico de orquesta de Willy García

La razón por la que acabaron con Luder Quiñones, músico de orquesta de Willy García

La muerte del artista, integrante de la orquesta de Willy García, genera atención tras un ataque en Cali mientras realizaba actividades cotidianas en vía pública

Causas de la muerte de Luder Quiñones, músico de orquesta de Willy García
Luder Quiñones, músico de orquesta de Willy García
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

La muerte de Luder Quiñones, conocido como ‘Junior’ e integrante de la orquesta del cantante Willy García, ocurrió el 17 de marzo de marzo en la ciudad de Cali y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según reportes oficiales, el músico fue abordado por hombres que se movilizaban en motocicleta. El hecho se presentó en vía pública, en un sector del barrio Junín, cuando se encontraba junto a su vehículo en compañía de su esposa.

Puedes leer: Fallece reconocido timbalero de la orquesta de Willy García; en su carro y en segundos

De acuerdo con información preliminar, durante el hecho se produjo un forcejeo en medio del intento de hurto. En ese momento, Quiñones recibió impactos que le causaron lesiones de gravedad.

Tras lo ocurrido, fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, debido a su estado, falleció poco tiempo después. El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las diligencias correspondientes.

Te puede interesar:

  1. Cantantes de V de Vinilo revelan 'rifirrafe' con Alcalde de Chía; casi los deja sin show
    Cantantes de V de Vinilo revelan 'rifirrafe' con Alcalde de Chía; casi los deja sin show
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Cantantes de V de Vinilo revelan 'rifirrafe' con Alcalde de Chía; casi los deja sin show

  2. Reconocida actriz perdió a su bebé de cinco mesesitos: "Tengo el alma partida"
    Reconocida actriz perdió a su bebé de cinco mesesitos: "Tengo el alma partida"
    Foto: Labs.google
    Farándula

    Reconocida actriz perdió a su bebé de cinco mesesitos: "Tengo el alma partida"

¿Por qué le quitaron la vida a Luder Quiñones?

Información difundida en medios locales como El País de Cali, señala que los responsables habrían intentado quitarle una cadena que llevaba puesta. Este punto forma parte de las líneas de investigación y continúa en verificación.

También se conoció que el hecho ocurrió en horas del día y en una zona transitada, lo que permitió la recolección de testimonios de personas que se encontraban cerca del lugar. Estos relatos son analizados por los investigadores.

La Policía Metropolitana de Cali informó que equipos especializados trabajan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la identificación de los posibles responsables. Hasta el momento no se reportan capturas, mientras avanzan las labores para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Puedes ver: Adam Pearson: el invitado de los Oscar que terminó robándose las miradas; tiene un gemelo

¿Quién era Luder Quiñones y su trayectoria en la música?

Luder Quiñones desarrolló una carrera amplia en el mundo de la salsa, destacándose en la percusión como timbalero y bongosero. Desde joven mostró interés por la música, lo que lo llevó a participar en diferentes agrupaciones y escenarios del país.

Publicidad

Durante su recorrido artístico hizo parte de proyectos reconocidos del género, entre ellos el Grupo Niche, La Suprema Corte y otras orquestas que marcaron su crecimiento profesional. Su experiencia también incluyó presentaciones en eventos internacionales, donde representó el sonido salsero colombiano.

Lee también:

  1. Jhon Alex Castaño dice cómo recayó en alcohol por muerte de Yeison Jiménez
    Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Jhon Alex Castaño dice cómo recayó en alcohol por muerte de Yeison Jiménez; así se enteró

  2. Reynaldo Armas estuvo hospitalizado y pasó por UCI en Bogotá
    Reynaldo Armas, cantautor venezolano
    Foto: @reynaldoarmas
    Farándula

    ¿Murió Reynaldo Armas? la verdad sobre el cantautor venezolano que estuvo en UCI en Bogotá

Además de su trabajo como músico de sesión, impulsó iniciativas propias dentro del ámbito musical, consolidando su nombre entre colegas y seguidores del género. Su vínculo con la orquesta de Willy García se extendió por más de tres décadas, tiempo en el que participó en giras, grabaciones y conciertos.

Luego de conocerse el caso, integrantes del entorno musical expresaron mensajes de despedida y reconocimiento a su recorrido. La organización del cantante con quien trabajaba rechazó lo ocurrido y resaltó su compromiso con la música.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas, señalaron.

En el mismo mensaje, también enviaron palabras de apoyo a sus seres cercanos. Expresamos nuestro respeto, acompañamiento y solidaridad a sus familiares, amigos y allegados en este momento de profundo dolor”, agregaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para avanzar en el proceso. “Confiamos en las autoridades competentes, a quienes instamos a desplegar todas sus capacidades investigativas y operativas para esclarecer este caso y llevar ante la justicia a los responsables”, puntualizó el comunicado.

Publicidad

Seguidores del género también compartieron mensajes recordando su paso por diferentes agrupaciones y su aporte en presentaciones en vivo. Varias publicaciones destacaron su disciplina y constancia a lo largo de los años.

Publicidad

Las autoridades continúan con el proceso para esclarecer lo sucedido. Entre las acciones se encuentran la toma de testimonios, análisis de material audiovisual y verificación de información recopilada en el lugar de los hechos.

Por ahora, el caso sigue abierto y se espera que en los próximos días se conozcan avances que permitan entender con mayor claridad lo ocurrido y definir responsabilidades.

Mira también: Extraño hallazgo en cuerpo de trabajador del Acueducto que perdió la vida en el Salitre

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Cali

Colombia

Muertes extrañas

Salsa