Reconocida actriz perdió a su bebé de cinco mesesitos: "Tengo el alma partida"

La estrella de la televisión venezolana, Daniela Alvarado, conocida internacionalmente por su papel en la inolvidable producción "Juana la virgen", ha compartido una actualización muy personal que ha dejado a sus seguidores con el corazón en la mano.

El pasado 15 de marzo, la actriz decidió abrir su mundo privado para relatar un proceso que ha mantenido en reserva durante las últimas semanas: la pérdida de su bebé tras alcanzar los cinco meses de gestación.

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Daniela, quien actualmente tiene 44 años, detalló que su embarazo había llegado exactamente a las 22 semanas y tres días cuando ocurrió el suceso.



La pequeña, a quien ella y su esposo, el también actor y director José Manuel Suárez, habían decidido llamar Cordelia, representaba un sueño muy anhelado por la pareja.

A pesar del tiempo transcurrido desde el fallecimiento, la actriz confesó que apenas ahora se siente con la fuerza necesaria para hablar públicamente de lo ocurrido, admitiendo que han pasado tres semanas desde aquel momento.

En una publicación que rápidamente se volvió viral, Alvarado mostró un video que grabó durante su embarazo. En las imágenes se le ve mostrando su vientre con una sonrisa, un registro que, según sus propias palabras, es de los pocos recuerdos audiovisuales que conserva de esa etapa.

La actriz explicó que en su momento sentía mucho temor de grabar más contenido, y ahora ese breve clip se ha convertido en un tesoro personal que refleja la ilusión que vivía.

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La situación emocional de la protagonista de "La mujer perfecta" y "A todo corazón" es compleja. Ella misma describió su estado actual como un "limbo extraño", mencionando que se levanta cada mañana simplemente porque no tiene otra opción.

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Daniela expresó sentirse "sin rumbo" y "sin planes", enfrentando una confusión profunda sobre cómo retomar sus actividades cotidianas tras el cambio radical en sus expectativas de vida.

A lo largo de su mensaje, la hija del recordado actor Daniel Alvarado hizo hincapié en la necesidad de hablar más abiertamente sobre el duelo gestacional.

Comentó que ha encontrado consuelo leyendo cientos de historias de otras mujeres que han pasado por situaciones similares, algunas más duras que otras, pero todas igual de válidas.

Para ella, existe un silencio innecesario alrededor de estos temas y abogó por una mayor conexión y apoyo entre quienes atraviesan estos procesos.

A pesar del inmenso dolor, Daniela Alvarado asegura que sigue adelante por su familia. Mencionó específicamente a su esposo José Manuel, quien también se había pronunciado días antes sobre el duelo familiar, y a su hija Olivia, a quien la pareja adoptó hace algunos meses.

En sus palabras, ella siempre será la mamá de Olivia y de Cordelia, y ese vínculo es el motor que la impulsa a intentar comer, hablar y respirar incluso en los días donde la tristeza parece ganarle la partida.

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La trayectoria artística de Daniela, que incluye éxitos como "La primera vez", la ha mantenido siempre bajo el foco público, pero esta vez la reacción de su audiencia ha sido de un respeto y solidaridad abrumadores.

Colegas del medio artístico y seguidores de diversos países han llenado sus redes con mensajes de afecto, recordándole que no está sola en este camino. Mientras tanto, la pareja continúa procesando este capítulo de su vida, refugiándose en el cariño de sus seres queridos y en el apoyo constante de su comunidad digital.

