La foto que confirma el embarazo de Juliana Calderón; revelan imágenes de la ecografía

Este pasado 9 de junio de 2026, una de las noticias que causó mayor revuelo fue una imagen en donde Juliana Calderón, hermana de Yina, estaría esperando un hijo. Situación que días más tarde se habría confirmado por otras imágenes compartidas por otra hermana, cómo es el caso de Claudia.

La confirmación llegó acompañada de pruebas visuales que no dejaron lugar a dudas. En una de las postales publicadas en sus historias, se observa a Juliana recostada en una camilla mientras se somete a una ecografía. Mensaje que fue acompañado por un extenso mensaje de Claudia.

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En sus propias palabras, Claudia le dedicó un mensaje cargado de sentimiento a su hermana Juliana Calderon: “Hoy mi corazón se llena de felicidad al saber que vas a convertirte en mamá. No hay noticia más hermosa que ver cómo llega una nueva vida a tu hogar […] este bebé llega a una familia que ya lo ama con toda el alma”.



Además de la imagen del procedimiento médico, se publicó otra fotografía que resalta el vínculo familiar. En ella aparece Emiliano, hijo de Claudia y sobrino de las Calderón, observando con asombro la imagen de la ecografía. “Emiliano no se cambia por nadie, estamos muy felices, prometo amarte y cuidarte por toda mi vida”, escribió Claudia.

¿Ya dijo algo Juliana Calderón sobre su embarazo?

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Pese a que Juliana Calderón no había hecho el anuncio oficial de manera personal inicialmente, su reacción ante las filtraciones y comentarios en redes sociales fue contundente. La empresaria se pronunció ante las críticas con la frase: "tranquilos y facturando", sugiriendo que está enfocada en sus proyectos.

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Por otro lado, esta posible información, destapó las teorías sobre quién sería el padre del bebé. Hasta el momento, la identidad del progenitor se mantiene bajo reserva, aunque en redes sociales ya se barajan varios nombres. Al punto que algunos cibernautas, mencionan que podría ser 'El Agropecuario', padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

También se ha recordado que la última relación conocida de la influencer fue con un compañero del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la familia Calderón, manteniendo el misterio mientras los seguidores permanecen expectantes para conocer el género del bebé y el nombre que recibirá.