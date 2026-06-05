Carlos Torres de la ‘Reina del Flow’ habla sobre el bebé de Carolina Ramírez; desmintió rumores

El pasado 2 de junio de 2026, la actriz Carolina Ramírez, quien dio vida a la icónica Yeimy Montoya, dio a luz a su primer bebé, llamado Sur. Ante la noticia, la reacción de su amigo y compañero de set, Carlos Torres no se hizo esperar y aprovechó para dejar un comentario sarcásticos a sus compañeros.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Carlos Torres publicó un emotivo mensaje para felicitar a su colega. En el cuál, el actor compartió un video grabado durante los Premios Platino 2026 en la Riviera Maya, México, donde ya se veía a Carolina en un avanzado estado de embarazo.

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Sin embargo, aprovechó para mandar un mensaje con su cierto sentido de humor característico. "Pa' los que me están felicitando por el hijo de Caro... No respetan. Mi Carolina Ramírez, qué emoción que ya tienes a bebé contigo”, finalizó el actor.



Cabe resaltar que esta declaración surgió debido a que muchos seguidores, llevados por la química de sus personajes en la ficción, comenzaron a felicitar al actor como si él fuera el padre biológico del recién nacido. Además del hermetismo que ha tenido Carolina Ramirez sobre su actual pareja.

Recordemos que hasta la propia Carolina Ramírez bromeaba sobre la situación aclarando que el bebé no era un nuevo integrante del clan de Charly Flow, quien en la serie tiene tres hijos: Erick (Pez Koi), Vanessa y la pequeña Alma.

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¿Quién es la pareja de Carolina Ramírez y papá de Sur?

Es sabido que la pareja de Carolina Ramírez y padre de Sur es Martín Cornide, un destacado productor musical y experto en yoga, quien mantiene una sólida relación con la actriz desde hace varios años.

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Martín Cornide una vez se confirmó el nacimiento, aprovechó le dio la bienvenida al nuevo integrante de su hogar con un profundo mensaje espiritual, describiéndolo como un "cachorrito humano" e "hijo de la matria naturaleza". Además entregó detalles sobre el nacimiento del bebé.

Las redes sociales estallaron con comentarios jocosos ante la aclaración de Carlos Torres. Frases como "Es tu cuarto hijo, Charly, no lo niegues" o "La gente felicitando al tío del bebé, ubíquense" inundaron las publicaciones, resaltando la gran amistad y química de trabajo que ambos actores tuvieron durante la serie.

Mientras tanto, Carlos Torres se prepara para continuar con su carrera profesional y se espera que el actor inicie una gira de 'La Reina del Flow' en España a partir del próximo 13 de junio, donde los fanáticos podrán verlo nuevamente en el escenario.