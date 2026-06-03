Nació bebé de Carolina Ramírez, de ‘La reina del flow’; el nombre genera curiosidad

Carolina Ramírez, actriz reconocida por su papel protagónico como Yeimy Montoya en la serie "La reina del flow", sorprendió a sus seguidores al confirmar el nacimiento de su primer hijo a sus 42 años, este 2 de junio por medio de sus redes sociales. Además aprovechó para revelar cuál será el nombre que le pondrá a este.

Este anunció fue recibido con gran entusiasmo por sus seguidores, los cuáles esperaban con ansias la llegada del pequeño desde que Carolina Ramírez confirmó su embarazo en febrero de este año, momento en el cual ya contaba con seis meses de gestación y había preferido guardar silencio hasta ese momento.

Puedes leer: Concierto de La Reina del Flow en Bogotá: revelan si estará Carolina Ramírez



Por otro lado, su pareja, Martín Cornide reveló más detalles sobre bebé, revelando que este llegó con un peso de 4.500 gramos (4.5 kg) y una estatura de 56 centímetros. El parto tuvo lugar en México y también describió poéticamente su llegada: "Con el sol en Géminis, luna en Capricornio... y Capricornio también ascendiendo por el horizonte".



Y también aprovechó para comentar que: “¿Y ahora qué hay que hacer?”, lo que generó muchas reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo se llama el bebé de Carolina Ramírez?

Publicidad

Uno de los aspectos que más llamó la atención por los seguidores de Carolina Ramirez, fue el nombre que escogió para su elegido para primogénito y mencionó que ella se llamará: Sur Cornide Ramírez. La actriz anunció la noticia de manera sencilla pero emotiva en sus historias de Instagram con el mensaje: “Soy mamá de SUR”.

Puedes leer: Revelan quién es el papá del bebé de Mariana Gómez; reconocido productor

Publicidad

De igual forma, se conoció que el nombre además de representar uno de los cuatro puntos cardinales, el nombre Sur se asocia con conceptos de orientación, guía y estabilidad para los padres. Asimismo, se le atribuyen interpretaciones vinculadas con la valentía, la armonía y una conexión especial con la naturaleza.

Sumado a esto, Martín Cornide, en su publicación también comentó que: "Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de Carolina Ramírez, nuestro cachorrito humano. Gracias a las familias, los amigos y sobretodo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible"

Las imágenes compartidas, donde se ve al pequeño Sur junto a su madre, enternecieron las plataformas digitales, consolidando este nacimiento como uno de los eventos más comentados del entretenimiento en 2026.