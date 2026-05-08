Mariana Gómez sorprende a sus seguidores y revela el género de su bebé

Mariana Gómez protagonista de producciones icónicas como 'La Reina del Flow' y 'Arelys Henao: canto para no llorar' compartió con sus seguidores de Instagram, una de las noticias más personales y esperadas de su vida, el sexo del bebé que viene en camino, después de varios meses de especulaciones.

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, la artista permitió a su comunidad digital asomarse a la intimidad de su proceso de gestación. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, Mariana confirmó que está esperando una niña, hecho que sorprendió a sus seguidores.

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A lo largo de la pieza audiovisual es una recopilación de momentos clave de los últimos meses, desde ecografías guardadas, hasta las primeras prendas elegidas para la nueva integrante de la familia. Sin embargo, el momento de climáx fue cuando la cámara enfoca un armario que guarda una señal inequívoca, una colección de prendas de color rosado.



Con una voz llena de emoción, se escucha a la actriz decir: “Hola, princesa. Soy tu mamá. Te amamos mucho”. Además, el video cuenta con un toque artístico especial, ya que está musicalizado con la canción 'Cucurrucucú Paloma', interpretada por la misma Mariana Gómez, lo que elevó la emotividad del anuncio.

¿Cómo anunció Mariana Gómez su embarazo?

El pasado 19 de marzo de 2026, durante una presentación en vivo del show musical “Las Bartenders”, Mariana Gómez compartió los cambios físicos y emocionales de esta etapa, además de esto, junto al video de revelación con un mensaje emotivo.

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“Desde que descubrí que voy a ser mamá, mi alma se siente plena. Mi corazón se expande más cada día y mi cuerpo, a pesar de mi barriga enorme, se siente más ligero que nunca”., Así mismo, en este mensaje expresó la gratitud hacia la vida y hacia la persona que ha estado capturando estos momentos detrás de la cámara.

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Recordemos que Rodrigo Trujillo es un reconocido productor, director y guionista en la industria audiovisual, además de ser el fundador de la productora La Casa Jaguar en Bogotá. Pese a que la pareja mantuvo en silencio este anunció, en un tiempo reciente mostró su apoyó a su mujer en esta nueva fase.

Revelan quién es el papá del bebé de Mariana Gómez; reconocido productor Foto: Redes de Mariana Gómez

Una vez se confirmó la noticia con relación al género de su bebé, aparecieron comentarios de sus seguidores, en los cuales mostraban la felicidad por este momento. “Se viene una princesita llena de amor” y “Mereces vivir el ser mamá así de feliz”, son algunos de los mensajes que se puede leer en la publicación.

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