La Kalle Mariana Gómez
Mariana Gómez
-
Mariana Gómez considera que en la actuación hay más exigencia hacia las mujeres
La actriz Mariana Gómez hizo una dura confesión sobre la realidad que existe en la industria de la actuación entre hombres y mujeres, según lo que ella ha visto en su experiencia.
-
Mariana Gómez y su mala experiencia con un tacaño: "Dijo que yo comí más"
La actriz Mariana Gómez pasó por los micrófonos de El Klub y compartió una de sus experiencias más vergonzosa en relación a sus citas amorosas y como se sobrepuso a este momento.
-
Mariana Gómez confiesa que se despierta todos los días pensando que se va a morir
La actriz protagonizó la bioserie de Arelys Henao
-
Pocos la recuerdan: Así fue la presentación de Mariana Gómez en 'La Voz Colombia'
La joven ahora personifica a Arelys Henao en la bionovela de Caracol Televisión
-
Las fotos más sensuales de la hermosa Mariana Gómez, el 'huracán Irma' en La Reina del Flow
La actriz es también una cantante profesional y su increíble voz la han llevado a protagonizar en la televisión.
-
Como un huracán: Mariana Gómez se emberracó con hombre que le dijo que "era pura silicona"
La actriz que interpreta a Irma el huracán en La Reina del Flow se molestó con comentario de un usuario en redes y lo tildó de "machista".
-
Al ritmo de Karol G, Mariana Gómez movió sus fascinantes atributos
La actriz demostró que esta bien dotada y gustó en redes sociales.
-
“Se subió la tanga hasta donde pudo”: fans a Mariana Gómez por despampanante foto en bikini
La actriz lució muy atractiva en la imagen y a más de uno le ‘explotó’ la cabeza con su cuerpazo.
-
Mariana Gómez pasa la cuarentena en casa brincando en la cama y en sensual tanguita
La hermosa actriz aprovecha los días para componer y cantar, pues es una de las cosas que más le gusta hacer.
-
Mariana Gómez usó un vestido con abertura hasta la ingle y casi muestra ‘aquello’
“Soy una mujer, no una dama”, escribió la actriz junto a la foto.