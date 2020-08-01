En vivo
Mariana Gómez

Mariana Gómez

  • Mariana Gómez considera que en la actuación hay más exigencia hacia las mujeres
    Mariana Gómez actriz colombiana, imagen de referencia
    Foto: imagen de La Kalle
    Farándula

    Mariana Gómez considera que en la actuación hay más exigencia hacia las mujeres

    La actriz Mariana Gómez hizo una dura confesión sobre la realidad que existe en la industria de la actuación entre hombres y mujeres, según lo que ella ha visto en su experiencia.

  • Mariana Gómez y su mala experiencia con un tacaño: "Dijo que yo comí más"
    Mariana Gómez actriz colombiana
    Foto: imagen de la Kalle
    Farándula

    Mariana Gómez y su mala experiencia con un tacaño: "Dijo que yo comí más"

    La actriz Mariana Gómez pasó por los micrófonos de El Klub y compartió una de sus experiencias más vergonzosa en relación a sus citas amorosas y como se sobrepuso a este momento.

  • Mariana.jpg
    Captura de pantalla: Instagram Mariana Gómez
    Farándula

    Mariana Gómez confiesa que se despierta todos los días pensando que se va a morir

    La actriz protagonizó la bioserie de Arelys Henao

  • Mariana Gómez personifica a Arelys Henao en Bioserie
    Mariana Gómez personifica a Arelys Henao en Bioserie
    /Foto: Instagram
    Farándula

    Pocos la recuerdan: Así fue la presentación de Mariana Gómez en 'La Voz Colombia'

    La joven ahora personifica a Arelys Henao en la bionovela de Caracol Televisión

  • Maria Gómez.JPG
    Mariana Gómez 'El huracán Irma' en La Reina del Flow
    /Foto: La Reina del Flow- Caracol Televisión
    Farándula

    Las fotos más sensuales de la hermosa Mariana Gómez, el 'huracán Irma' en La Reina del Flow

    La actriz es también una cantante profesional y su increíble voz la han llevado a protagonizar en la televisión.

  • Marian gÓMEZ.JPG
    Mariana Gómez le respondió a hombre que le dijo que "era pura silicona"
    /Foto: Mariana Gómez - Instagram
    Farándula

    Como un huracán: Mariana Gómez se emberracó con hombre que le dijo que "era pura silicona"

    La actriz que interpreta a Irma el huracán en La Reina del Flow se molestó con comentario de un usuario en redes y lo tildó de "machista".

  • 24236_Mariana Goméz // FOTO: Instagram
    “Se subió la tanga hasta donde pudo”: fans a Mariana Gómez por despampanante foto en bikini
    Mariana Goméz // FOTO: Instagram
    Farándula

    “Se subió la tanga hasta donde pudo”: fans a Mariana Gómez por despampanante foto en bikini

    La actriz lució muy atractiva en la imagen y a más de uno le ‘explotó’ la cabeza con su cuerpazo.

  • 21534_Foto: Mariana Gómez / Instagram
    Mariana Gómez pasa la cuarentena en casa brincando en la cama y en sensual tanguita
    Foto: Mariana Gómez / Instagram
    Farándula

    Mariana Gómez pasa la cuarentena en casa brincando en la cama y en sensual tanguita

    La hermosa actriz aprovecha los días para componer y cantar, pues es una de las cosas que más le gusta hacer.

  • 21367_Mariana Gómez / Foto: Instagram
    Mariana Gómez usó un vestido con abertura hasta la ingle y casi muestra ‘aquello’
    Mariana Gómez / Foto: Instagram
    Farándula

    Mariana Gómez usó un vestido con abertura hasta la ingle y casi muestra ‘aquello’

    “Soy una mujer, no una dama”, escribió la actriz junto a la foto.

