Mariana Gómez y su mala experiencia con un tacaño: "Dijo que yo comí más"

La reconocida actriz Mariana Gómez, vino a los micrófonos de El Klub de la Kalle, para promover su gran estreno "La Influencer" en Caracol Televisión, sino también aprovechó para hacer una revelación sobre sus experiencias amorosas. En un momento íntimo de la entrevista, la pregunta de rigor llegó: “¿Qué es peor, un infiel o un tacaño?”

Por lo cual, la protagonista de varias novelas no dudó en elegir, al mencionar que: "Pues la verdad, ninguno de los dos, pero toca uno de los dos", expresó Mariana con una sonrisa cómplice. Y al enfrentarse a la disyuntiva de "infiel o chichipato" también conocido como tacaño, su decisión fue rotunda: "¡Infiel!". La razón es contundente y se basa en una experiencia personal que marcó un antes y un después en su vida.



Para Mariana Gómez, a un hombre tacaño "ni siquiera le doy el chance", mientras que, ante una infidelidad, "uno le da el beneficio de la duda hasta que compruebe lo contrario".



¿Por qué Mariana Gómez prefiere a los infieles que a los tacaños?

Mariana Gómez comentó en la entrevista que cuando tenía 19 o 20 años, una época difícil, como ella misma confiesa, estaba "bien regular de plata". En ese entonces, conoció a un hombre famoso, aunque Mariana prefirió mantener su identidad en secreto. Él, consciente de la precaria situación económica de la joven actriz, la invitó a almorzar.

Sin embargo, al momento de pagar la actriz mencionó que: "saqué la billetera como sabes, como para amagar, para que él me dijera 'no, no, ¿Cómo se te ocurre?". La sorpresa llegó cuando el individuo recibió los 80.000 pesos que ella puso sobre la mesa. En especial porque la factura total era de 100.000 pesos.

Dicha situación provocó que Mariana lo confronta en ese momento y le dijo: "Oye, tú sabes que yo estoy súper mal de plata y yo te tengo que ser muy honesta, devuélvemelos. No me pareció chévere el detalle de que me hayas invitado a comer y me hayas dejado pagar", le dijo ella. Sin embargo, la respuesta del individuo fue "Es que, ¿quién fue la que más comió?".

Tras esto, la actriz comentó que por eso cambió su filosofía de vida al mencionar que: "Yo ya no amago, yo ya no. Si a mí me invitan a comer es porque me invitan a comer". Sumado a esto, la actriz recordó que gracias a estos días de aprietos económicos, su carrera despegó a pasos agigantados, dado que ya suma proyectos en su hoja de vida como De proyectos como "Loquito por Ti" y "Arelis", que la consolidaron como protagonista.

