Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO NIÑAS ENVENENADAS
CANDIDATA MISS UNIVERSO
¿DESAPARECE EL 4XMIL?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Rituales para atraer dinero y amor antes de que termine el año 2025

Rituales para atraer dinero y amor antes de que termine el año 2025

Diciembre es un mes de cierre y balance, y muchas personas recurren a rituales simbólicos para atraer dinero, amor y buena energía antes de que termine el año.

hombre haciendo ritual de navidad
Rituales de fin de año
Foto creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Diciembre es, para muchas personas, un mes de cierre, balance y preparación emocional para lo que viene. Más allá de las celebraciones, esta época también está cargada de creencias populares y rituales que buscan atraer prosperidad, estabilidad y nuevas oportunidades antes de que finalice el año.

En los últimos días de diciembre, especialmente entre el 21 y el 31, se incrementa el interés por prácticas simbólicas relacionadas con el dinero, el amor y el bienestar personal. Aunque no tienen sustento científico, estos rituales hacen parte de tradiciones culturales que se repiten año tras año en distintos países de América Latina.

Lee también:

  1. El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar nieve gratis esta Navidad.jpg
    El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar nieve gratis esta Navidad.
    Foto creada con Gemini IA
    Bogotá

    El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar de nieve gratis esta Navidad

  2. El Gran San, madrugón
    Fechas y horas del madrugón en San Victorino
    Foto: redes sociales, ImageFX
    Información de servicio

    Madrugón en San Victorino; fechas y horas en que habrá mayores descuentos por Navidad

Rituales más populares para cerrar diciembre con intención positiva

Uno de los rituales más conocidos es el de la limpieza energética del hogar. Consiste en ordenar los espacios, deshacerse de objetos que ya no se usan y ventilar la casa, con la idea de dejar atrás cargas del año que termina y abrir espacio a nuevas energías. Muchas personas aprovechan esta práctica para reflexionar sobre lo vivido y establecer metas claras para el nuevo año.

En cuanto al dinero, es común el ritual de guardar un billete en la billetera durante la noche del 31 de diciembre. Según la creencia popular, esto simboliza abundancia y estabilidad económica para el año siguiente. Otros optan por encender una vela dorada o amarilla, colores asociados con la prosperidad, mientras piensan en proyectos laborales o financieros.

Publicidad

Para el amor, algunas tradiciones recomiendan escribir en un papel las cualidades que se desean en una relación o, en caso de pareja, los aspectos que se quieren fortalecer. Este ejercicio no busca predecir el futuro, sino ayudar a enfocar las intenciones emocionales y personales de cara al nuevo ciclo.

También hay quienes combinan estos rituales con momentos de introspección, meditación o agradecimiento. Agradecer por lo vivido durante el año, incluso por las experiencias difíciles, es visto como una forma de cerrar etapas y comenzar enero con mayor claridad mental.

Publicidad

Aunque estos rituales no garantizan resultados concretos, muchas personas encuentran en ellos una herramienta emocional para cerrar el año con calma, esperanza y propósito. Diciembre, más allá de las supersticiones, se convierte así en una oportunidad para hacer pausas, evaluar caminos y proyectar nuevos comienzos.

Te puede interesar

  1. Noticias de algunos centros comerciales Bogotá
    Noticias de algunos centros comerciales
    Foto creada con IA
    Noticias

    Advertencia para compradores en Unicentro y más centros comerciales antes de Navidad

  2. Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años
    Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Navidad

Año Nuevo

Fin de año