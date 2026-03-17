Preocupación por salud de Juancho de la Espriella; fue hospitalizado de urgencia en Bogotá

Juancho de la Espriella, reconocido acordeonero y arreglista colombiano, fue hospitalizado de urgencia en Bogotá luego de presentar un dolor intenso que alarmó a su familia y seguidores.

Al parecer, el malestar apareció de un momento a otro, obligando a actuar con rapidez para que recibiera atención. Desde entonces, muchos están pendientes de cualquier novedad sobre su evolución, mientras su entorno más cercano se mantiene a la espera de saber cómo avanza su recuperación.

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¿Por qué fue hospitalizado Juancho de la Espriella?

Según 'La Red', el artista fue llevado a un centro médico donde fue hospitalizado, quienes determinaron que el malestar estaba relacionado con un cálculo renal. Esta situación explicaría el fuerte dolor que sintió y que encendió las alarmas entre sus allegados, quienes no dudaron en trasladarlo para que recibiera atención inmediata.

Carlos Bloom, uno de los comunicadores cercanos al músico, se encargó de informar al público a través de la cuenta oficial de Juancho en X, deseándole pronta recuperación y recordando la importancia de cuidar su salud. Su mensaje también sirvió para tranquilizar a los seguidores, quienes estaban atentos a cualquier información sobre lo ocurrido.

El tratamiento que recibió el acordeonero consistió en una litotricia, un procedimiento mínimamente invasivo diseñado para desintegrar los cálculos renales mediante ondas de choque o láser. Esta técnica permite eliminar los cálculos sin necesidad de cirugía tradicional y ha demostrado ser eficaz para aliviar el dolor y prevenir complicaciones mayores.

Afortunadamente, el problema de salud pudo controlarse a tiempo y aunque el músico se encuentra estable, le recomendaron alejarse temporalmente de los escenarios, posponer algunos compromisos laborales y guardar reposo mientras se recupera por completo. Esta pausa será clave para evitar recaídas y garantizar una recuperación adecuada.

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La hospitalización de Juancho de la Espriella también generó gran conmoción entre los fanáticos del vallenato, quienes han utilizado redes sociales para enviar mensajes de aliento y buenos deseos.

Comentarios como “Que te mejores pronto”, “Vuelve pronto a los escenarios” y “Te queremos ver de nuevo tocando” se han multiplicado desde que se conoció la noticia, reflejando el cariño que le tienen.

Por ahora, el acordeonero continuará su reposo y seguimiento médico, mientras sus seguidores esperan noticias sobre su pronta recuperación y regreso a los escenarios, recordando su importante trayectoria en el vallenato colombiano y el impacto que ha tenido a lo largo de los años.



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