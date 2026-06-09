Andrea Serna y su lucha contra el cáncer de tiroides; ¿por qué lo ocultó?

Seguramente conoces a Andrea Serna por ser uno de los rostros más emblemáticos de la televisión colombiana, brillando en programas como El Desafío, Factor X y Protagonistas de Nuestra Tele.

Sin embargo, detrás de esa imagen impecable y reservada, la presentadora vallecaucana guardaba una historia de salud que decidió revelar recientemente a través de sus redes sociales: hace 13 años fue diagnosticada con cáncer de tiroides.

Puedes leer: Esperanza Gómez revela en El Klub la foto de su esposo fallecido: “Lo llevo conmigo”



Aunque siempre ha sido muy discreta con su vida privada, Andrea sintió la necesidad de compartir su experiencia para alertar a otros sobre la importancia de la prevención.



Ella misma admitió que durante años evitó pronunciar la palabra "cáncer" para no darle "poder energético", prefiriendo utilizar el término técnico neoplasia papilar de tiroides.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Andrea Serna y cuáles fueron sus síntomas?

No fue una molestia interna lo que la llevó al médico inicialmente, sino un fuerte dolor de cuello que incluso la dejó "bloqueada" y mirando hacia el piso una mañana al levantarse.

Al acudir a urgencias, un ortopedista pensó que se trataba de un problema de columna, pero la resonancia magnética solicitada terminó revelando algo distinto: la presencia de nódulos o masas en la tiroides.

A partir de ese hallazgo, Andrea inició un proceso de monitoreo constante con especialistas en cabeza y cuello.

Publicidad

En medio de esos chequeos y ecografías periódicas, quedó embarazada de su hija Emilia, por lo que el equipo médico decidió esperar a que terminara su maternidad para profundizar en el diagnóstico.

Fue cuando su hija tenía poco más de un año que una segunda biopsia confirmó la presencia de células malignas.

Publicidad

La presentadora recuerda con exactitud el momento en que recibió el resultado confirmado en la clínica.

"Me senté en un banquito y dije: 'Dios, Dios, Dios, esto está pasando'", relató en sus redes, describiendo el temor que sintió especialmente por el bienestar de su pequeña hija, que en ese entonces tenía solo dos años.

Puedes leer: Eva Rey rompe en llanto al revelar la tragedia familiar que más le dolió: “Es muy duro”

¿Cómo fue el tratamiento y la cirugía de Andrea Serna?

Una vez confirmado el diagnóstico de neoplasia papilar de tiroides, el tratamiento definitivo fue la intervención quirúrgica.

Aunque en algunos casos se puede conservar parte de la glándula, los médicos determinaron que era necesario realizar una tiroidectomía total, es decir, extraer la tiroides por completo, ya que los nódulos estaban ubicados en la parte central.

Esta cirugía se llevó a cabo hace aproximadamente 10 años. Afortunadamente para Andrea, el cáncer fue detectado en una etapa donde no había compromiso de otros tejidos cercanos, por lo que la operación fue suficiente para tratar el cuadro.

Publicidad

Gracias a esta detección temprana, no tuvo que someterse a tratamientos más agresivos como la radioterapia o la terapia de yodo radioactivo.

Actualmente, Andrea Serna vive sin la glándula tiroides y, como consecuencia, debe tomar medicamentos de por vida para suplir las funciones que esta cumplía en su organismo.

Publicidad

Según explicó, el proceso para ajustar la dosis correcta de la medicación tomó tiempo mientras los doctores encontraban el equilibrio perfecto para su cuerpo.

A día de hoy, la presentadora continúa asistiendo a controles médicos y chequeos especializados de manera estricta. Su consejo principal para sus seguidores es claro:

"Hacerse chequeos no es exagerar", enfatizando que la detección a tiempo, como ocurrió en su caso tras un dolor que parecía no tener relación, es fundamental para preservar la salud.