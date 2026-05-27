Eva Rey rompe en llanto al revelar la tragedia familiar que más le dolió: “Es muy duro”

Eva Rey, reconocida periodista española y una de las figuras actuales de la televisión en Colombia, compartió recientemente uno de los capítulos más difíciles y privados de su vida, el fallecimiento de su madre a principios de 2026. Esto mediante una entrevista con Cristina Estupiñán para el formato digital Sinceramente Cris.

La periodista comentó que el diagnóstico de su madre llegó en el momento en que ella iniciaba su propio camino como madre. “A ella justo le dijeron que tenía cáncer cuando yo me quedé embarazada”, recordó la comunicadora, mencionando que este episodio ocurrió al tiempo previo al nacimiento de su hija Lía en febrero de 2021.

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A pesar de la distancia geográfica, comentó que se propuso no faltar en el proceso de tratamiento. Al punto que explicó que durante cinco años de lucha, gestionó su agenda laboral para estar presente: “He tenido la posibilidad de ir hasta cinco veces a España al año. La he acompañado todo el tiempo”, afirmó.



Sin embargo, explicó que lo peor ocurrió en enero de 2026. Tras pasar las fiestas de fin de año en España, Eva Rey tuvo que regresar de urgencia tras un agravamiento súbito en la salud de su progenitora. Esos últimos 15 días junto a su cama, momentos que ella describió como bonitos dentro de lo complejo de la situación.

¿Cómo reaccionó Eva Rey a la muerte de su mamá?

Una vez sucedió este episodio confesó que los últimos momentos con su mamá le permitieron romper barreras emocionales propias de su cultura: “La gente se muere, Cris, pero yo he podido estar con ella. Yo soy una afortunada. Me duele, es mi madre. Pero yo no me puedo quejar, la he disfrutado 47 años”, manifestó.

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Eva Rey destacó el privilegio de haber podido expresar sentimientos que, debido a una cierta reserva cultural, no solían hablarse en su hogar. De igual forma, aprovechó el momento para recordar la personalidad de la mujer que la crió y destacó el carácter que ella tuvo.

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“Era una mujer muy fuerte, que se quejaba poco, muy mandona, muy controladora”, admitió entre risas, reconociendo que ahora ve esos mismos rasgos reflejados en la crianza de su hija Lía. Así mismo, aprovechó para reconocerle algunas palabras a su padre, dado que este fue quien cuidó a su mamá durante todo el proceso.