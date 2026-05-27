El celular que crea videos a partir de fotos y trae IA incorporada; no solo para influencers

La evolución de los teléfonos inteligentes ya no gira únicamente alrededor de cámaras con más megapíxeles o pantallas más avanzadas. En los últimos años, los fabricantes han enfocado sus desarrollos en herramientas que permitan a cualquier usuario producir contenido desde el celular, con funciones que antes solo estaban disponibles en programas especializados de edición.

A esto se suma el crecimiento de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana. Lo que comenzó como una tecnología reservada para expertos ahora hace parte de tareas comunes como estudiar, trabajar, editar fotografías o crear videos para redes sociales. Por eso, la implementación de estas funciones a celulares se ha convertido en un principal atractivo de los usuarios que esperan desarrollar contenidos desde la facilidad de su dispositivo móvil.

En ese escenario aparece el nuevo celular HONOR 600, un dispositivo que integra herramientas de inteligencia artificial orientadas no solo a creadores de contenido e influencers, sino también a usuarios cotidianos interesados en editar imágenes, producir videos o mejorar fotografías directamente desde el teléfono.



Honor 600

Celular convierte fotos en video

Una de las funciones que más llama la atención de este dispositivo es “Image to Video 2.0”, una herramienta integrada de manera nativa que permite transformar fotografías en clips de video cortos. El sistema puede tomar hasta tres imágenes almacenadas en la galería y convertirlas en secuencias animadas de entre tres y cinco segundos mediante instrucciones escritas por el usuario, conocidas como prompts.

La función busca simplificar la creación audiovisual. Por ejemplo, una persona puede seleccionar fotografías separadas de un perro, una pelota y una playa, y luego pedirle al sistema que genere una escena donde el animal corre detrás de la pelota frente al mar. El proceso se realiza automáticamente mediante la IA que trae incorporada.

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Según explicó Kenet Segura, PR Manager de HONOR en Colombia, el sistema combina imágenes y texto para construir videos dinámicos. Además, incluye una biblioteca de 19 plantillas editables y un modo libre para quienes quieran personalizar completamente la animación.

Editar fotos con IA

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Otra de las novedades del dispositivo es la posibilidad de editar imágenes utilizando lenguaje natural. A través del llamado “Agente de Fotografías con IA”, el usuario puede escribir instrucciones simples como eliminar objetos, modificar elementos de una escena o ajustar detalles visuales, y el celular realiza automáticamente la edición.

Este tipo de herramientas, que anteriormente requerían aplicaciones especializadas o conocimientos avanzados, ahora se integran directamente en el sistema operativo del teléfono que, como plus adicional, cuenta con prompts ya creados para facilitar las tareas de usuarios que se encuentran con dificultades a la hora de darle instrucciones claras a la IA:

La inteligencia artificial también interviene en otros apartados del dispositivo, especialmente en el procesamiento fotográfico en ambientes de poca luz y en funciones de edición conocidas en el mercado, como la eliminación de objetos o la ampliación de imágenes.

Honor 600

El teléfono incluso incorpora un botón dedicado para acceder rápidamente a las funciones de generación de video desde la galería. Sin embargo, la herramienta tiene límites de uso: actualmente solo permite crear hasta diez videos diarios debido al alto consumo energético que implican estos procesos basados en IA.

El HONOR 600 llegará al mercado colombiano con una capacidad de almacenamiento de 512 GB y memoria RAM de 8+16 GB. Según informó la compañía, estará disponible en cadenas y operadores del país con un precio base de $3.399.000.