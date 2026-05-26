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Angustia en vuelo de Avianca: pasajeros entraron en pánico, lloraron y hubo desmayos

Pasajeros de un vuelo de Avianca con destino a Pasto vivieron momentos de tensión luego de que, presuntamente, se presentaran dos intentos de aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño.

Vuelo de Avianca a Pasto generó tensión entre pasajeros
Vuelo de Avianca a Pasto generó tensión entre pasajeros
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Un vuelo de Avianca con destino a Pasto terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para varios pasajeros que viajaban hacia la capital de Nariño.

La situación ocurrió cuando la aeronave se acercaba al aeropuerto Antonio Nariño y, según relataron ocupantes del vuelo en redes sociales, presuntamente se habrían presentado complicaciones durante la aproximación.

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Los testimonios comenzaron a circular rápidamente luego de que la aeronave retornara a Bogotá por motivos de seguridad. De acuerdo con varios pasajeros, el ambiente dentro del avión cambió por completo cuando sintieron movimientos bruscos mientras intentaban llegar a Pasto.

Algunas personas aseguraron en redes sociales que, presuntamente, el avión habría intentado aterrizar en dos ocasiones sin lograr completar la maniobra.

Sin embargo, hasta el momento la aerolínea no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni ha entregado detalles técnicos sobre la situación.

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En medio de la tensión, varios viajeros grabaron videos desde sus asientos. En las imágenes se escucha a personas llorando, orando y tratando de mantener la calma mientras el avión continuaba en el aire. También hubo quienes manifestaron sentirse mareados y algunos pasajeros habrían sufrido desmayos producto de la angustia del momento.

Avianca
Avianca
/Foto: Avianca

El aeropuerto de Pasto suele generar nerviosismo entre viajeros

Aunque no se conocen detalles oficiales sobre lo ocurrido, muchos usuarios en redes sociales aprovecharon para hablar de las dificultades que suelen presentarse al momento de volar hacia Pasto.

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El aeropuerto Antonio Nariño es conocido entre viajeros frecuentes por las complejidades que pueden surgir debido a las condiciones geográficas de la zona y los cambios constantes de clima.

Precisamente, algunos pasajeros señalaron que las aproximaciones a esa terminal aérea suelen sentirse más intensas que en otros destinos del país.

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Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran momentos de mucha preocupación dentro de la aeronave. En varios clips se escuchan oraciones y voces entrecortadas mientras algunos pasajeros intentaban tranquilizarse mutuamente.

Según los relatos conocidos hasta ahora, la tripulación mantuvo el control de la situación y posteriormente se tomó la decisión de regresar a Bogotá. Después de varios minutos de tensión, el avión finalmente aterrizó en la capital sin contratiempos.

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