Nuevo beneficio de Bancolombia para sus clientes; compras saldrán un 10 % más baratas

Si eres de los que busca constantemente cómo optimizar sus gastos sin sacrificar la comodidad de sus viajes, te interesa saber que Bancolombia acaba de presentar una nueva solución financiera.

Se trata de la tarjeta de crédito World Legend Mastercard, una apuesta estratégica para conectar con los usuarios a través de experiencias exclusivas y beneficios tangibles tanto en compras como en movilidad global.

Puedes leer: ¡Alerta usuarios Nequi! Estos servicios dejarán de funcionar a finales de mayo



Este nuevo producto llega en un momento donde la banca local busca adaptarse a las exigencias internacionales, ofreciendo herramientas que faciliten la vida de familias, personas y empresas que manejan portafolios de inversión o requieren servicios especializados de gestión patrimonial.



Si te encuentras en este segmento, verás que la propuesta no solo se trata de un plástico más, sino de una llave a servicios de talla mundial.

¿Qué beneficios ofrece la nueva tarjeta World Legend Mastercard de Bancolombia?

La tarjeta ha sido diseñada bajo tres pilares fundamentales: comodidad, ahorro y protección fuera de las fronteras colombianas.

Cuando la utilices, notarás que los beneficios se activan de inmediato en tus consumos habituales de turismo y servicios.

En primer lugar, si eres un viajero frecuente, tendrás acceso ilimitado a salas VIP en aeropuertos de todo el mundo.

Publicidad

Pero eso no es todo: la entidad ha incluido un beneficio adicional muy competitivo que te permite ingresar con hasta seis acompañantes sin costo extra, lo que facilita enormemente los viajes en familia o de negocios.

En cuanto al ahorro directo en tu bolsillo, uno de los puntos más atractivos es el cashback del 10 %.

Publicidad

Puedes leer: Este es el botón de Nequi para que no te engañen con pagos falsos; evita estafas

Esto significa que recibirás una devolución de dinero por las compras que realices en hoteles, aerolíneas y agencias de viaje, permitiéndote que tus vacaciones o desplazamientos laborales te salgan efectivamente más baratos.

Además, este producto te permite una acumulación acelerada de Puntos Colombia en categorías seleccionadas, tanto para tus compras nacionales como internacionales.

Finalmente, en el área de seguridad, contarás con la asistencia integral denominada “Siempre protegido”.

Este servicio te ofrece cobertura médica internacional, coordinación de especialistas en el exterior e incluso el traslado de tus mascotas, asegurando que tú y los tuyos estén respaldados ante cualquier eventualidad lejos de casa.

¿Cómo ayuda esta tarjeta a la sostenibilidad y quién la respalda?

Un aspecto que diferencia a la World Legend Mastercard es su compromiso con el medio ambiente, alineándose con las tendencias globales de consumo responsable.

Publicidad

Te sorprenderá saber que el plástico que llevarás en tu cartera está fabricado con un 54 % de materiales reciclados.

Incluso, posee una capa de acero inoxidable compuesta por un 65 % de elementos reutilizados, demostrando que el lujo y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

Publicidad

Este lanzamiento no es un esfuerzo aislado de la entidad. Cuenta con el sólido respaldo del Grupo Cibest, un conglomerado financiero especializado en soluciones de inversión y banca de mercados internacionales, lo que garantiza una cobertura y operatividad global sin fisuras.

Según Mauricio Rosillo, representante de la entidad, la incorporación de esta tarjeta al portafolio es un paso firme para convertir a la organización en "banqueros de talla mundial".

