Este es el botón de Nequi para que no te engañen con pagos falsos; evita estafas

El ritmo de vida actual nos exige rapidez, y las billeteras digitales se han convertido en nuestras mejores aliadas para pagar desde un café hasta el arriendo.

Sin embargo, en este ecosistema digital que tanto amamos, un descuido de pocos segundos puede salir muy caro.

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Por eso, si eres de los que mueve su plata por Nequi, es fundamental que conozcas las herramientas que la plataforma ha diseñado para que tu experiencia sea tan segura como entretenida.



El crecimiento de los pagos digitales en Colombia ha sido asombroso, transformando la administración del dinero de millones de personas.

Seguramente has escuchado sobre personas que reciben un pantallazo de una supuesta transferencia que nunca llega.

Pues bien, la plataforma ha incorporado funciones dentro de su aplicación móvil que ayudan a comprobar si una transferencia es auténtica y permiten detectar esos comprobantes alterados o falsificados que algunos intentan usar.

¿Cuál es el botón para comprobar pagos en Nequi?

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No tienes que buscar en menús escondidos. La solución está más cerca de lo que crees. Antes de ingresar a tu cuenta, justo en la pantalla principal, los usuarios pueden encontrar el ícono de dinero ($).

Esta es una función diseñada específicamente para validar transferencias de manera rápida y segura.

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Al seleccionar esta opción, la aplicación despliega una herramienta llamada “comprobar un pago”, desde donde es posible escanear el código QR generado por la plataforma para confirmar si la transacción realmente fue realizada con éxito.

Esta opción del QR dinámico es una verdadera joya tecnológica. Al usarla, puedes validar rápidamente la autenticidad del pago y evitar esos engaños relacionados con soportes manipulados digitalmente.

Lo mejor de todo es que el sistema no solo te dice "sí o no", sino que detalla información vital como el monto enviado, la fecha exacta, el estado de la operación y hasta la cuenta destinataria.

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Así, tienes la certeza absoluta de que el dinero fue recibido correctamente y no te están "haciendo el avión" con un comprobante de ayer o de otra persona.

Pero espera, que las opciones de seguridad no terminan ahí. Si por alguna razón no puedes usar el escaneo de QR, Nequi tiene un plan B igual de efectivo.

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La aplicación permite revisar si el movimiento quedó registrado oficialmente en el historial de transacciones. Esta verificación debe hacerse siempre, sin excepción, únicamente dentro de la aplicación oficial.

Esta es la única regla de oro que garantiza la autenticidad del pago y te ayuda a detectar cualquier intento de engaño con documentos manipulados.

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Consultar el historial completo de operaciones es muy sencillo desde la sección de movimientos dentro de la aplicación.

Allí podrás verificar los datos de cada transferencia, ya sea dinero enviado o recibido, incluyendo toda la información relevante de la transacción para que duermas tranquilo.

Esta herramienta resulta especialmente útil cuando realizas o recibes pagos entre diferentes entidades bancarias, ya que facilita confirmar si el proceso se realizó correctamente y si los recursos efectivamente llegaron a su destino final.

Recuerda que la tecnología está para hacernos la vida más fácil, pero nuestra atención es el primer filtro de seguridad.

Al usar estas funciones integradas, no solo proteges tu dinero, sino que también contribuyes a un ecosistema digital más confiable para todos.