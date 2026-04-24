Cambio en pagos de Prosperidad Social; conoce si ahora puedes cobrar por Nequi o Daviplata

Prosperidad Social ha lanzado una noticia que le cambia el juego a más de cuatro millones de colombianos que reciben apoyos económicos del Gobierno.

Si eres de los que estaba acostumbrado a los procesos tradicionales, prepárate, porque la forma de recibir tu platica de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor está evolucionando hacia lo digital.

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El objetivo es simple y muy necesario: eliminar de una vez por todas los intermediarios y hacer que la inclusión financiera sea una realidad para todos, permitiendo que el dinero llegue de forma segura y sin tanto trámite.



Esta es una herramienta tecnológica diseñada para que tú, como beneficiario, puedas registrar tus cuentas bancarias o billeteras digitales preferidas y recibir los recursos de manera directa.

Tus datos financieros se conectarán con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda para que el proceso sea automático.



¿Cómo reclamar dinero de Prosperidad Social por Nequi o Daviplata?

Que si tienes Nequi, Daviplata o Dale, ya estás un paso adelante. Los beneficiarios podrán elegir recibir su dinero en estas billeteras digitales o en cualquier cuenta de ahorros de los bancos que operan en el país.

Aunque actualmente muchos pagos se hacen por Sured o SuperGiros, la transición hacia lo digital ya empezó con una fase de pruebas en Soacha, Cundinamarca, donde más de 600 personas de programas como Renta Joven y Renta Ciudadana ya experimentaron pagos más rápidos y seguros.

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Para que esto funcione como un reloj suizo, Prosperidad Social ya se ha sentado a coordinar con Asobancaria y diversas entidades financieras en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y muchas otras, incluyendo Cúcuta, Ibagué y Montería.

Si quieres estar listo para cuando te toque, lo primero que debes hacer es abrir una cuenta bancaria o una billetera digital si aún no la tienes.

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Es vital que el producto que elijas esté vinculado al sistema CENIT, que es el que permite las transferencias interbancarias rápidas.

Hablemos de lo que a todos nos interesa: la platica. Los montos varían según el programa y tu situación.

Por ejemplo, en Renta Ciudadana y Devolución del IVA, algunos hogares en pobreza extrema podrían recibir hasta $500.000 pesos en este 2026, con pagos que generalmente se hacen cada dos meses.

Por otro lado, Colombia Mayor trae cambios importantes según la edad: las mujeres mayores de 70 y hombres mayores de 75 años recibirán $230.000 mensuales.

Si eres menor de esas edades (pero mayor de 54 en mujeres o 53 en hombres), el monto base es de $80.000, aunque en Bogotá hay convenios que pueden subir esa cifra a $150.000.

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Para los jóvenes con Renta Joven, los incentivos por estudiar y tener buen desempeño pueden superar los $400.000, dependiendo de si están en el SENA o en universidades.

