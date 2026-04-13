Subsidio entrega dinero mensual a padres o hijos que cumplan con este requisito

Si eres de los que trabaja duro y está afiliado a una caja de compensación, esta información te va a interesar porque podrías tener un dinero extra esperando por ti.

Para este 2026, se ha confirmado que el subsidio monetario —esa ayudita mensual que cae de maravilla— entregará montos que, sumados al año, pueden superar los $800.000 por cada persona que tengas a cargo.

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¿Cuánto dan por el subsidio monetario de Compensar y Cafam?

No todas las regiones pagan lo mismo, así que saca la calculadora. Si estás afiliado a cajas como Compensar o Cafam, el monto mensual fijado es de $73.100, lo que se traduce en un total de $877.200 al año por cada beneficiario.



Sin embargo, hay zonas donde el pago es incluso más alto. Por ejemplo, en Vichada el subsidio llega a los $99.211 y en el Guaviare a $98.335 mensuales. En el otro extremo, en la Guajira, el valor es de $53.493.

Aquí te dejo una lista rápida de lo que recibirás mensualmente según tu departamento, basada en la resolución 0091 de 2026:

Antioquia: $73.152

Bogotá y Cundinamarca: $73.085

Valle del Cauca: $73.657

Atlántico: $58.150

San Andrés: $78.192

Santander: $64.018

Además, si trabajas en el sector agropecuario, el beneficio es mayor. En Cafam, por ejemplo, la cuota sube a $84.065, y si tienes un beneficiario con discapacidad, el monto se duplica hasta los $146.200.

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¿Quiénes pueden reclamar este beneficio?

Para entrar en el grupo de los afortunados, debes cumplir tres reglas básicas: estar afiliado a una caja de compensación, trabajar al menos 96 horas al mes y que tu sueldo no supere los 4 salarios mínimos (que para 2026 equivalen a $7.003.620).

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Los beneficiarios que te dan derecho a cobrar son:

Hijos e hijastros: Hasta que cumplan los 18 años y 11 meses. Ojo: si tienen más de 12 años, debes presentar cada año el certificado de estudio para que no te corten el pago. Padres: Mayores de 60 años que no tengan pensión ni renta propia. Hermanos: Que sean huérfanos de ambos padres, menores de 18 años y que dependan económicamente de ti. Personas con discapacidad: Hijos, padres o hermanos con discapacidad permanente (en este caso no importa la edad).

Parece increíble, pero mucha gente olvida cobrar. Solo en 2025, se quedaron sin usar más de $3.240 millones de pesos de cuotas otorgadas desde 2022.

Pasos para solicitar Subsidio Monetario 2026

Afiliación: Entra al portal web de tu caja (como el de Compensar o Cafam) y afilia a tus familiares en la opción de "Afiliación en línea". Papeles listos: Ten a mano copias de documentos de identidad y registros civiles que demuestren el parentesco. Solicitud: Haz el proceso a través del portal transaccional de tu caja. Activación: No olvides activar tu tarjeta de la caja de compensación, pues es allí donde te consignarán mes a mes.

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