¿Por qué hay que proteger el patrimonio, especialmente de empresarios colombianos?

En un entorno global marcado por la incertidumbre económica, los empresarios del país enfrentan desafíos sin precedentes que ponen a prueba la estabilidad de sus activos, esto debido a la volatilidad del dólar, la inflación persistente y las recurrentes reformas fiscales han transformado la protección del patrimonio de una opción a una prioridad estratégica.

Tanto es así que para el empresario colombiano, la administración de su patrimonio ya no puede ser reactiva. Esto debido a que los cambios regulatorios obligan a replantear la estructura de propiedad para mitigar riesgos financieros y asegurar que los negocios sobrevivan a escenarios adversos.

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Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el blindaje o mitigación de riesgos. Por la naturaleza de sus actividades, los propietarios están expuestos a demandas, sanciones o conflictos contractuales que podrían comprometer sus bienes personales si no existe una separación clara.



Expertos cómo Yenny Saldarriaga, recomiendan la segregación de activos, diferenciando claramente los bienes de la sociedad de los personales. Esto se logra mediante el diseño de estructuras corporativas, sociedades o fideicomisos que eviten que las deudas de la empresa afecten el patrimonio familiar.

Por otro lado, expertos destacan que la optimización tributaria es otro componente crítico, dado que con una gestión adecuada permite cumplir con las obligaciones legales mientras se optimiza el pago de impuestos sobre el patrimonio y las utilidades.



¿Qué otras formas hay para proteger el patrimonio?

Asimismo, otros expertos destacan la planificación sucesoral como una estrategía vital para evitar la fragmentación de las compañías. Además de establecer protocolos de sucesión y estructuras de gobierno familiar garantiza que la empresa continúe operando eficientemente tras el retiro o fallecimiento de sus fundadores.

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El uso de herramientas como los fideicomisos o patrimonios autónomos ha ganado relevancia, sin embargo, también se conoce la importancia de Educación financiera, esto como medida de tomar decisiones informadas sobre la inversión segura y diversificación.

Además de que se recomiendan asesoría especializada esto debido a que el acompañamiento de expertos en derecho, contabilidad y finanzas es clave para ajustar las estrategias a cada caso particular.

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En conclusión, la protección patrimonial en Colombia no es solo una medida defensiva; es una herramienta esencial para asegurar el crecimiento, la sostenibilidad y la trascendencia de las empresas.