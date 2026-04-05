Estos son los bancos que le prestan dinero aunque esté reportado: hay condiciones clave

Acceder a un crédito en Colombia puede convertirse en un reto cuando una persona se encuentra reportada en centrales de riesgo. Sin embargo, en medio de este panorama, algunas entidades financieras han abierto alternativas para quienes buscan financiamiento, incluso con historial crediticio negativo.

Estas opciones, aunque representan una oportunidad, vienen acompañadas de condiciones específicas que los usuarios deben tener en cuenta antes de solicitar cualquier préstamo. Los montos, requisitos y tasas de interés suelen ser distintos frente a los créditos tradicionales, debido al mayor nivel de riesgo que asumen las entidades.

Opciones disponibles y condiciones clave

Una de las alternativas es Banco Finandina, que ofrece productos respaldados por ahorro, como tarjetas de crédito con cupos que van desde los 300.000 hasta los 5 millones de pesos. Para acceder, el solicitante debe ser mayor de edad y demostrar ingresos mínimos equivalentes a un salario mínimo. Este tipo de producto implica además costos como cuota de manejo desde el inicio.

Otra opción es Lineru, una plataforma digital que permite solicitar préstamos de forma rápida, incluso con aprobación en cuestión de minutos. Los montos suelen ser más bajos, entre 300.000 y 1,5 millones de pesos, y manejan tasas cercanas al 24,16 % efectivo anual. Entre los requisitos están ser mayor de edad, residir en el país y contar con canales de contacto activos como celular y correo electrónico.

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También aparece Rappicredit, que ofrece créditos de bajo monto con procesos simplificados y desembolsos rápidos. En este caso, las tasas rondan el 23 % efectivo anual, y se exige tener una cuenta bancaria activa, además de los requisitos básicos de identificación y residencia.

Estas alternativas reflejan una tendencia del sistema financiero hacia la inclusión, aunque con condiciones más estrictas. En general, las tasas de interés para este tipo de créditos suelen ser más altas, precisamente por el riesgo asociado a prestar dinero a personas con historial negativo.

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De hecho, en el contexto actual, las tasas en Colombia se mantienen elevadas y pueden superar el 20 % en créditos de consumo, dependiendo del perfil del usuario y la entidad. Esto significa que, aunque sí es posible acceder a financiamiento, el costo del dinero puede ser considerablemente mayor.

Expertos recomiendan analizar cuidadosamente cada opción antes de adquirir una deuda en estas condiciones. Factores como la capacidad de pago, el plazo y el impacto en el historial crediticio son determinantes para evitar complicaciones futuras.

En ese sentido, estos créditos pueden representar una oportunidad para reconstruir la vida financiera, pero también implican una responsabilidad importante. La clave está en utilizarlos de manera estratégica, con el objetivo de mejorar el comportamiento crediticio y acceder en el futuro a mejores condiciones dentro del sistema bancario.