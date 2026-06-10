Edwin Luna destapa el fraude que vivió junto a su esposa Kimberly: “Hubo una falla”

El líder de La Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, compartió en una entrevista exclusiva para los micrófonos de El Klub La Kalle, en la cual hablaron de diversos temas de su vida. Especialmente, un duro golpe financiero que enfrentó recientemente junto a su esposa, la modelo y empresaria guatemalteca Kimberly Flores.

A lo largo de la charla, Luna explicó que tanto él como su esposa mantienen inversiones independientes y conjuntas como parte de su patrimonio familiar. Sin embargo, uno de sus proyectos más ambiciosos, relacionado con el sector salud, resultó ser un fraude.

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"Hace poquito nos hicieron un fraude con un hospital que nosotros éramos... invertimos para ser socios de un hospital", relató el intérprete, noticia que dejó sorprendido a todos los integrantes de la mesa.



El artista detalló que el proyecto se vio truncado por irregularidades en su ejecución: "Hubo una falla ahí que no terminaron de construirlo y hubo demandas de por medio y se perdió el dinero".

Por lo cual, Edwin Luna enfatizó que, aunque su público suele ver únicamente la faceta de éxito en redes sociales, la realidad de los negocios implica riesgos que a veces resultan en pérdidas totales. "La verdad es que sí pasa que de pronto cada uno de los dos tiene sus inversiones y una no sale como esperas", admitió.

¿Qué más comentó Edwin Luna sobre algunas anécdotas de su vida?

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Sumado a lo anterior, Edwin comentó que este incidente se suma a los retos que la pareja superó, incluyendo la etapa de la pandemia de COVID-19, donde la industria musical se detuvo por dos años y fue Kim Flores quien sostuvo económicamente el hogar a través de contratos de marketing digital.

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A pesar de la pérdida económica derivada del fraude del hospital, el artista mantiene una postura resiliente en estas situaciones. Tanto es así que, el cantante destacó que su prioridad sigue siendo la educación y el bienestar de sus cinco hijos, para que puedan contribuir en la sociedad.

Esta situación lo llevó a establecer una regla clara durante la crianza de sus hijos: no podían valerse de su apellido o de la fama de Edwin Luna para abrirse camino. Por el contrario, debían conseguir sus logros a través de su esfuerzo, disciplina y dedicación. Aun así, el cantante reconoció que disfruta consentirlos y estar presente en cada etapa de sus vidas.

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