Esperanza Gómez revela cómo fueron los últimos días de su esposo antes de morir

La reconocida figura del entretenimiento, Esperanza Gómez, pasó por La Red y entregó más detalles del fallecimiento de su esposo, Ernesto, de igual forma, explicó que tuvo poco tiempo para vivir el luto, debido a situaciones que la terminaron obligando a salir del país.

Esperanza comentó que todo comenzó con la detección de un tumor renal de casi 10 centímetros, lo que llevó a la extirpación de uno de los riñones de su esposo. De igual forma, explicó que la situación se complicó debido a la llegada de la pandemia de covid-19 debido a que está interrumpió los controles médicos preventivos.

Puedes leer: Esperanza Gómez confirma muerte de su esposo y su mamá; da delicados detalles



Según relató la caldense, “le dejaron de hacer exámenes por miedo al covid, y cuando se los hicieron de nuevo, ya había hecho metástasis”. Sumado a esto, Esperanza Gómez explicó que el cáncer se extendió al tórax, pulmones, mandíbula y cerebro, además de un cambio en el comportamiento debido a los tratamientos.



“Yo lo estaba tratando de cuidar y él sentía que yo lo estaba atacando”, afirmó. Pese a esto, la actriz comentó que Ernesto tenía la esperanza de llegar a tratamientos experimentales en Rusia. Su meta era resistir hasta marzo de 2026, pues afirmaba: “Yo si logro llegar a marzo del 2026, corono”. Lamentablemente, este perdió la vida el 30 de octubre de 2025.

¿Por qué recibió amenazas Esperanza Gómez?

Publicidad

Esperanza Gómez aprovechó el espació para comentar que su situación de luto se vio empañada por situaciones de inseguridad inmediata. Al punto que explicó que el mismo día del funeral recibió advertencias directas: “Llegó una persona diciéndome: 'A usted le van a hacer esto y esto'”.

Puedes leer: Momento exacto en que Anahí sufre fuerte caída y es hospitalizada de urgencia: VIDEO

Publicidad

Situación que se sumó al saqueo de una propiedad de su esposo en Cali, donde desconocidos sustrajeron pertenencias, la llevaron a buscar refugio en Estados Unidos entre el 9 y el 12 de noviembre. “Ni siquiera me dejan llorar tranquila porque ahora tengo que tener una preocupación extra”, lamentó la actriz, quien asocia estos ataques”, detalló.

Por otro lado, Gómez confesó que “la muerte de mi mamá fue lo que menos me afectó”, debido a un proceso previo de perdón y reconciliación. Esto mientras explicó que todas estas situaciones le terminaron afectando su salud mental, por lo cuál, afirmó que ahora cuenta con el apoyó de personas para garantizar su salud.

Mira también: Esperanza Gómez confirma muerte de su esposo y su mamá; da delicados detalles