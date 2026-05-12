Momento exacto en que Anahí sufre fuerte caída y es hospitalizada de urgencia: VIDEO

Anahí encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir el inesperado accidente que sufrió mientras realizaba una rutina de ejercicio.

La cantante mexicana vivió un momento bastante angustiante cuando perdió el equilibrio durante un entrenamiento y terminó cayendo fuertemente sobre una máquina de pilates.

Todo ocurrió mientras la exintegrante de RBD practicaba ejercicios de alta exigencia física, algo que suele mostrar frecuentemente en sus redes sociales. La artista estaba enfocada en una maniobra sobre el equipo de pilates cuando, de un momento a otro, perdió estabilidad y cayó de espaldas de manera aparatosa.



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El video del momento rápidamente empezó a circular en redes sociales y generó preocupación entre sus fanáticos, especialmente por la forma en la que ocurrió el golpe.

Aunque inicialmente muchos pensaron que se trataba de un accidente menor, horas después la misma Anahí confirmó que tuvo que acudir a un centro médico para revisar que no existieran lesiones delicadas en la espalda o la columna.

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Anahí tuvo que realizarse estudios médicos tras la caída

La cantante reapareció en sus redes sociales para explicar cómo se encontraba después del accidente y también mostró parte de los exámenes médicos a los que fue sometida.

Incluso compartió una imagen de una radiografía para tranquilizar a quienes estaban pendientes de su estado de salud. Según contó la artista, los médicos realizaron varios estudios para descartar cualquier complicación relacionada con el fuerte golpe que recibió durante la caída.

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Afortunadamente, los resultados salieron positivos y no se encontraron lesiones graves.

“Todo bien gracias a Dios”, escribió Anahí en una de sus publicaciones luego de salir del centro médico.

La reacción de los seguidores no tardó en aparecer. Muchos usuarios comentaron el video asegurando que el golpe se veía bastante fuerte y destacaron que la cantante logró salir bien del accidente pese al impacto.

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El video de la caída de Anahí se volvió viral

El clip del accidente no tardó en viralizarse y comenzó a ser compartido por diferentes cuentas de entretenimiento y farándula. Muchos internautas quedaron sorprendidos por lo rápido que ocurrió todo y por la reacción inmediata de la cantante tras el golpe.

Anahí, quien sigue siendo una de las figuras más queridas de la música y la televisión mexicana, recibió miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores de diferentes países.

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Además de su paso por RBD, la artista continúa siendo tendencia constante en redes sociales gracias a la cercanía que mantiene con sus fanáticos y a las publicaciones que comparte sobre su vida personal, sus proyectos y sus rutinas diarias.

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