Integrante de RBD confirma que está embarazada; compartió fotografías de su pancita

Dulce María sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que está embarazada de su segundo hijo. La cantante mexicana, recordada por interpretar a Roberta en la exitosa telenovela Rebelde y por ser una de las voces principales del grupo RBD, compartió la noticia a través de una sesión de fotos exclusiva para la revista Marie Claire, donde mostró su pancita por primera vez.

La artista, que cumplirá 40 años el próximo 6 de diciembre, atraviesa una etapa llena de ilusión y cambios. En la publicación, la revista destacó que la cantante vive “una de las etapas más transformadoras de su vida”, acompañando el texto con una serie de fotografías en blanco y negro que reflejan su lado más natural y maternal.

Dulce María lució prendas de Armani Exchange y posó con serenidad, dejando ver la emoción de este nuevo capítulo familiar. La intérprete escribió en sus redes: “En la dulce espera. A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, agradezco cada etapa, cada aprendizaje y cada bendición que llega con amor”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de fanáticos comentaron mensajes de apoyo, felicitándola por la noticia. Sin embargo, uno de los comentarios que más destacó fue el de su compañera y amiga Anahí, quien no ocultó su alegría:

“¡Qué alegría! Ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos perfectos. Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti”, escribió la también cantante.

La familia que formó Dulce María con Paco Álvarez

Dulce María está casada con Paco Álvarez, un reconocido comunicador social, músico y director mexicano nacido en 1975. El matrimonio ha sido muy reservado con su vida personal, pero ambos suelen compartir momentos familiares en redes sociales, donde destacan la unión y el apoyo mutuo que los caracteriza.

La pareja se casó en 2019 y en diciembre de 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, María Paula, quien se ha convertido en la luz del hogar. En más de una ocasión, la cantante ha expresado lo importante que ha sido la maternidad para ella y lo mucho que su esposo la ha acompañado en cada proceso.

En el Día del Padre, Dulce María publicó un mensaje dedicado a Paco que dejó ver la sólida relación que mantienen:

“Gracias por ser un papá increíble, presente, amoroso, protector y entregado. Te amamos con todo el corazón”, escribió junto a una foto familiar.

