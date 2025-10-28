Así luce actualmente el actor que interpretó a Luis Miguel en La Venganza; va para los 60

José Ángel Llamas, el reconocido actor que dio vida a Luis Miguel en la exitosa telenovela La Venganza, reapareció en redes sociales celebrando su cumpleaños número 59. Han pasado más de dos décadas desde que el mexicano conquistó al público colombiano con su interpretación, y su aspecto actual ha causado sorpresa entre los fanáticos que aún recuerdan sus días como uno de los galanes más admirados de la televisión.

El pasado 13 de octubre, Llamas fue homenajeado por su familia y amigos, quienes le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales. Su esposa, la también actriz Mara Croatto, fue una de las primeras en felicitarlo públicamente con un mensaje lleno de cariño.

Puedes leer: Diego Trujillo habla sobre su hijo y hace extraña confesión: “Es aterrador”



“¡Feliz cumpleaños, mi amor! La vida y el amor son un regalo que sigue mejorando. En los buenos momentos haces la vida divertida y en los difíciles, tu fe es sólida. ¡Te amo y que Dios te bendiga siempre!”, escribió ella en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Acompañando el mensaje, publicó un video en el que se ve al actor disfrutando de una vida tranquila y plena, lejos de los reflectores. En las imágenes se le observa compartiendo tiempo en familia, jugando golf, viajando por Europa y disfrutando de planes al aire libre, lo que deja ver una faceta completamente diferente a la que mostró en la televisión.

Publicidad

José Ángel Llamas nació en 1966 en Ciudad de México y se ganó un lugar en la industria gracias a su talento y carisma. Su carrera despegó en los años noventa con telenovelas como Nada personal, Amor descarado, Corazón partido y Alma indomable, pero fue su papel protagónico en La Venganza lo que lo consagró ante el público latinoamericano.

En la producción, transmitida en las mañanas por Caracol Televisión, interpretó a Luis Miguel, un hombre marcado por la pérdida y el amor imposible, personaje que se convirtió en uno de los más recordados de su trayectoria.

Puedes leer: El recordado actor de Padres e Hijos que murió tras pedir la eutanasia; tenía 26 años

Así luce actualmente el actor que interpretó a Luis Miguel en La Venganza

¿A qué se dedica actualmente el actor recordado de La Venganza?

Con el tiempo, Llamas decidió alejarse del mundo del espectáculo. Tras su matrimonio con Mara Croatto en 2004, el actor inició una etapa enfocada en su vida espiritual y personal. Según contó en entrevistas pasadas, sentía que la fama ya no le aportaba lo que buscaba y optó por llevar una vida más tranquila, dedicada a su familia y a su crecimiento interior.

A pesar de su retiro, su nombre sigue siendo muy recordado por los fanáticos de las telenovelas clásicas, sobre todo por quienes crecieron viéndolo en las pantallas de Caracol Televisión. En redes sociales, muchos seguidores le enviaron mensajes de felicitación, destacando que “los años le han sentado muy bien” y que “sigue siendo el mismo galán de siempre, solo con un toque más maduro”.

Publicidad

Aunque José Ángel Llamas lleva más de una década alejado de la actuación, sigue manteniendo una gran base de admiradores que esperan verlo regresar algún día a la televisión. Por ahora, disfruta de una vida lejos del ruido mediático, centrado en su familia y en actividades que lo conectan con su bienestar.