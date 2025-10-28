Ella es María Julissa, la hermosa mexicana novia de Mr. Stiven, ¿está embarazada?

Mr. Stiven TC, uno de los streamers colombianos más populares del momento, volvió a ser tendencia en redes, pero esta vez no por sus partidas de Free Fire, sino por algo mucho más personal. En varios de sus recientes TikToks, el creador de contenido ha dejado entrever que su novia, la mexicana María Julissa, podría estar embarazada.

Todo comenzó cuando el caleño, cuyo nombre real es Steven Tangarife Caicedo, compartió algunos clips donde hablaba de su “sueño de ser papá”. En tono relajado, pero dejando espacio para la duda, Mr. Stiven comentó que su pareja ha tenido algunos “síntomas raros” y que podrían estar a la espera de su primer hijo. Aunque muchos lo tomaron como una simple broma, otros aseguran que el streamer está dando pistas claras sobre una posible paternidad.

Hasta el momento, ni él ni Julissa han confirmado la noticia de manera oficial, pero eso no ha evitado que los rumores se disparen. En los comentarios de sus videos, cientos de seguidores han expresado su emoción, mientras otros piden que el colombiano aclare si todo es parte de una dinámica de contenido o si realmente están esperando un bebé.

María Julissa, por su parte, es una reconocida creadora de contenido mexicana que ha ganado gran popularidad en redes por su estilo carismático y su cercanía con el público. Su relación con Mr. Stiven se hizo pública a mediados de 2025, cuando la influencer viajó a Colombia para conocerlo en persona después de varios meses de charlas. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos juntos que han derretido a sus fanáticos, incluyendo viajes, bromas y videos probando dulces mexicanos.

Uno de los gestos que más dio de qué hablar fue cuando ambos se tatuaron en el verano de 2025, dejando claro que su vínculo va más allá de las redes. Sin embargo, ahora el tema que más acapara la atención no es su amor, sino la posibilidad de que estén a punto de formar una familia.

¿María Julissa, novia de Mr. Stiven está embarazada?

El propio Mr. Stiven ha mencionado en transmisiones anteriores que uno de sus mayores sueños es convertirse en padre joven y criar a sus hijos rodeado de amor y estabilidad. “Ser papá sería lo más grande que me podría pasar”, ha comentado en varios lives.

Mientras tanto, la pareja continúa publicando contenido como si nada, manteniendo la expectativa entre sus seguidores. Lo cierto es que la conexión entre ambos se nota y, aunque todo podría ser parte de una broma o estrategia de contenido, los rumores sobre un posible embarazo no paran de crecer.