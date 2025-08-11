Mr. Stiven y Mariana Zapata, en el ojo del huracán por rumores de que terminaron su relación

En los últimos días, el streamer colombiano Mr Stiven ha acaparado la atención de sus seguidores debido a una serie de rumores que giran en torno a su vida sentimental. Todo comenzó cuando, en medio de una transmisión en vivo, su amigo y también creador de contenido Yeferson Cossio dejó entrever que Stiven estaba atravesando un momento de desamor. “Mr Stiven está despechado, sí, hombre. Eso me dijo ese marica… quedé como todo incómodo”, comentó entre risas.

A las pocas horas, videos y fotos empezaron a circular en redes mostrando a Stiven en una salida nocturna, disfrutando con amigos y cantando con gran intensidad canciones de desamor. Esto alimentó las especulaciones de que habría terminado su relación con Mariana Zapata, con quien mantenía una relación conocida públicamente.

Las redes no tardaron en encenderse con teorías. Algunos usuarios aseguran que Mariana le habría sido infiel, aunque, hasta el momento, no hay pruebas ni declaraciones oficiales que lo confirmen. Otros, en cambio, consideran que podría tratarse de una simple pelea o una estrategia para generar expectativa entre sus seguidores, algo común en el mundo del streaming y el entretenimiento digital.

En medio de todo este revuelo, también ha surgido un nuevo nombre: María Julissa, una joven que, según los comentarios, tendría interés en Stiven. Los rumores crecieron cuando ambos coincidieron en una transmisión en vivo, justo cuando la supuesta ruptura se había hecho tendencia.

Por ahora, la situación sigue siendo un misterio. Lo único claro es que tanto Stiven como Mariana todavía se siguen mutuamente en redes sociales, un detalle que para algunos es señal de que podrían seguir juntos, mientras que para otros simplemente demuestra que aún hay respeto o una amistad entre ellos.

Este tipo de rumores se han vuelto comunes en el mundo de los creadores de contenido, donde la vida privada y la pública suelen entrelazarse, generando un gran interés entre los seguidores y dejando un terreno fértil para las especulaciones. Será cuestión de tiempo para saber si todo esto se aclara o si, como tantas veces, quedará como un capítulo más del constante flujo de chismes digitales.

¿Quién es Mr. Stiven?

Mr Stiven es un reconocido streamer y creador de contenido colombiano especializado en videojuegos. Su trayectoria comenzó en YouTube, donde, gracias a su carisma y cercanía con el público, logró consolidar una comunidad fiel que lo ha acompañado en su crecimiento.

En febrero de 2025 alcanzó un hito importante en su carrera al convertirse en el streamer hispano más visto del mundo, registrando 4.8 millones de horas de visualización en ese mes, de acuerdo con datos de TVTop España.

Más allá de su faceta digital, también ha protagonizado noticias por hechos ajenos al streaming. En junio de 2025, mientras realizaba una transmisión en vivo, sufrió un accidente de motocicleta en Medellín. Por fortuna, el incidente solo le dejó heridas superficiales, sin fracturas, en gran parte gracias a que llevaba casco de seguridad.

