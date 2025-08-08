Dani Duke habla claro sobre La Liendra y los rumores de infidelidad

Durante los últimos días, las redes sociales se encendieron con especulaciones sobre el futuro de Dani Duke y La Liendra. La pareja, conocida por mostrar con frecuencia su vida juntos, dejó de aparecer en fotos y videos en conjunto, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

El 4 de agosto, la situación tomó más fuerza cuando Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, anunció que cerraría temporalmente su cuenta de Instagram. Muchos interpretaron esa decisión como una señal de crisis en la relación.

Mientras tanto, en el perfil de Dani Duke comenzaron a llegar comentarios directos: “¿Terminaron?”, “¿Fue por una infidelidad?”, “¿Qué pasó con La Liendra?”. La avalancha de preguntas fue tal que ambos decidieron dar una respuesta pública.

Dani Duke aclara la situación y calla los rumores

Dani Duke fue la primera en poner fin a la incertidumbre. Lo hizo con una publicación que incluía una foto abrazada junto a La Liendra, ambos sonrientes y relajados. En el pie de foto escribió: “Lo mejor de viajar es volver a casa”, una frase que despejó las dudas de inmediato.

El mensaje dejó claro que su ausencia en redes se debía a un viaje y no a una crisis amorosa. Con una sola imagen, Dani desmintió cualquier rumor de separación o supuesta infidelidad.

Dani Duke y La Liendra, pareja de influencers colombianos /Foto: Dani Duke - Instagram

Por su parte, La Liendra explicó el motivo detrás de su repentina desaparición en Instagram. Según él, su cuenta “estaba muy aporreada” por sanciones que afectaban el alcance de sus publicaciones, por lo que decidió ocultarla temporalmente para realizar una limpieza de contenido. Aseguró que la medida no tenía nada que ver con su vida personal.

Horas después, ambos volvieron a aparecer en redes, compartiendo momentos juntos en casa tras el regreso de Dani. Esta muestra de unión reafirmó que su relación continúa estable y que los rumores habían sido solo especulaciones de internet.

Cabe recordar que no es la primera vez que la pareja enfrenta este tipo de comentarios. Semanas atrás, mientras Dani viajaba por Grecia, circularon versiones similares sobre una supuesta infidelidad. En esa ocasión, La Liendra fue enfático al decir que confiaba plenamente en su novia y que no tenía razones para dudar de ella. Incluso, publicó un video en el que la llamaba “la mujer perfecta para mí”.