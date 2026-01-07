Publicidad

Yina Calderón se dejó ver muy cariñosa con ex de Aida Victoria; junticos en el agua

La DJ colombiana vuelve a estar en el ojo del huracán tras publicar una serie de videos desde Guatapé junto a Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario'.

Foto: Redes de Yina Calderón y de El Agropecuario
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

La reconocida creadora de contenido y DJ Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos tras recientes historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver

Lo que llamó la atención no fue solo el paisaje de la represa de Guatapé, sino la compañía de la DJ: Juan David Tejada, el hombre que hasta hace poco protagonizó una mediática y tormentosa relación con la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Puedes leer: Yina Calderón arremete contra la Barbie colombiana tras supuesto atentado: “Me molesta”

En los clips compartidos por Calderón, se les ve disfrutando de un día de sol en una piscina, compartiendo una cercanía que muchos han calificado de "acaramelada".

No obstante, el punto de ebullición llegó cuando Yina decidió musicalizar uno de los videos con el tema 'Secreto' de Anuel AA y Karol G, mientras ponía un corazón en pantalla y abrazaba al empresario.

Para rematar, la influencer lanzó frases contundentes que no dejaron lugar a la duda sobre su intención de generar ruido: "Ustedes me molestan con otro y el dueño de mi vida es él" y "el amor de mi vida".

La aparición de este dúo no es un evento menor en el ecosistema de las redes sociales. Juan David Tejada, apodado 'El Agropecuario', viene de una ruptura bastante pública con Aida Victoria Merlano, con quien tiene un hijo llamado Emiliano.

Según los reportes, esa relación no terminó en los mejores términos, involucrando insultos públicos y desacuerdos sobre la crianza del menor. Que ahora aparezca junto a una de las figuras más controversiales y, en ocasiones, antagónica a los círculos de la barranquillera, ha sido interpretado por muchos como una provocación directa.

La reacción de la audiencia fue inmediata y despiadada. Los seguidores de la farándula recordaron rápidamente el éxito de Shakira y Bizarrap para calificar el encuentro: "Eso sí es cambiar un Ferrari por un Twingo", comentaron algunos usuarios en Instagram, haciendo alusión a la comparación de modelos de automóviles.

Otros fueron más allá, sugiriendo que el interés de Calderón no es el romance, sino "ver el mundo arder" o simplemente adueñarse de la vida de los demás. Incluso hubo quienes dudaron de la veracidad de las imágenes, preguntando si se trataba de contenido generado por Inteligencia Artificial (IA).

Puedes leer: Aida Victoria Merlano destapa demanda contra Juan David Tejada por violencia familiar

Recientemente, Calderón ha estado en el centro de disputas con otras figuras como Andrea Valdiri y Westcol, además de participar en formatos como 'La Casa de Alofoke' y 'La Casa de los Famosos'. En sus momentos de mayor vulnerabilidad, ha manifestado incluso su deseo de abandonar el país debido al odio que recibe en redes sociales.

Sin embargo, acciones como su escapada a Guatapé con Tejada demuestran que su capacidad para capitalizar la atención mediática sigue intacta.

Hasta el momento, ni Calderón ni Tejada han confirmado oficialmente si existe un vínculo sentimental serio o si se trata de una colaboración estratégica para redes sociales.

Mira también: Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

