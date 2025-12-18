Yina Calderón muestra cómo canta y la comparan con El Agropecuario y Tigresa del Oriente

La influenciadora y creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que grabara una canción durante una transmisión en vivo que ella misma realizó junto a sus hermanas.

La grabación, en la que Calderón interpretó a capela el tema Ocuparon tu lugar, generó múltiples reacciones entre quienes la vieron, tanto dentro como fuera de su círculo cercano.

Comparan a Yina Calderón con El Agropecuario por su "talento al cantar"

En el video, Yina se animó a cantar sin acompañamiento musical, una práctica que no es habitual en su contenido, más centrado en entretenimiento y comentarios personales.



La canción que eligió tiene historial en su canal de YouTube, donde la publicó hace varios años, lo que indica que no es la primera vez que incursiona en la música.



La respuesta de quienes estaban con ella fue inmediata: sus hermanas no dudaron en reírse de la interpretación y en hacer comentarios sobre su forma de entonar. Diciendo que sus errores vocales era el motivo por el que no le iba bien en la música.

Durante la transmisión, una de ellas dijo: “de los mismos creadores de ‘El Agropecuario", según usuarios haciendo referencia a Juan Tejada, excompañero de Aída Victoria Merlano y figura conocida en redes por su estilo particular al cantar.

Esa frase fue tomada con humor por algunos espectadores mientras que otros internautas replicaron la comparación con comentarios en redes.

Algunas aplaudieron la naturalidad del momento y destacaron la intención de Yina de compartir con su audiencia algo fuera de lo común para ella.

Otros, en cambio, hicieron comentarios criticando su técnica vocal."Qué bonita interpretación, esperamos no volverla a escuchar", "No tiene nada de gracia", "Está en el top 1 de canciones que no debes escuchar", " Tiene talento al cantar".

Por su parte, Calderón no se quedó callada ante la situación. Cuando su hermana interrumpió el intento de cantar para bromear, ella replicó de forma directa y con humor: “Oiga Leonela, déjeme que voy a llegar al coro, no me interrumpa”, mostrando que tomó la comparación con ligereza.

En el mismo live, Yina también imita brevemente a La Tigresa del Oriente, otra artista conocida por sus estilos vocales fuera de lo convencional, lo que añadió un toque adicional de diversión y sorpresa al contenido.

Las reacciones de los usuarios en redes varían desde quienes consideran que su interpretación fue entretenida hasta quienes opinan que debería enfocarse en otros aspectos de su carrera como influencer.

