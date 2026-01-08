Paso a paso de inscripción de cédulas 2026 y plazos para actualizar puesto de votación

Colombia se encuentra a las puertas de un año electoral determinante, con una población que supera los 55 millones de personas y un censo electoral que ya habilita a más de 35 millones de ciudadanos para ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, la posibilidad de participar en todas las jornadas democráticas de 2026 depende de un trámite administrativo esencial: la inscripción de la cédula, cuyo primer gran vencimiento está programado para este jueves 8 de enero de 2026.

Puedes leer: Precio del pasaporte tendrá un cambio significativo en 2026; viajeros en alerta



Según las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes realicen la actualización de su puesto de votación hasta el 8 de enero quedarán facultados para votar tanto en las elecciones legislativas del 8 de marzo como en las presidenciales del 31 de mayo.



Por el contrario, aquellos que posterguen el trámite para el periodo entre el 9 de enero y el 31 de marzo, solo podrán participar en la elección de Presidente y Vicepresidente, perdiendo su voz en la conformación del próximo Congreso de la República.

Paso a paso para registrar cédula en el exterior para votar

Para esta contienda, la autoridad electoral ha apostado por la transformación digital, especialmente para los connacionales residentes fuera del país.

La entidad ha dispuesto herramientas tecnológicas que eliminan las barreras geográficas, permitiendo que el proceso se realice de forma remota, segura y sin necesidad de desplazamientos físicos a los consulados.

Para los colombianos en el exterior, el proceso es exclusivamente digital a través de dispositivos móviles. El sistema utiliza autenticación biométrica facial para validar la identidad del votante, un avance que simplifica la burocracia y garantiza la transparencia del censo.

Publicidad

Puedes leer: Reconocido supermercado se despide de Colombia; no logró competir con D1 y Ara

Los pasos para asegurar el registro son los siguientes:

Publicidad

Ingresar al portal oficial de la Registraduría o escanear los códigos QR de “Inscripción en el exterior”. Digitar el número de la cédula de ciudadanía. Indicar la ubicación actual (país, ciudad y dirección). Elegir el puesto de votación consular más conveniente. Validar la identidad mediante la cámara del celular y esperar la confirmación vía correo electrónico.

Es vital distinguir que la inscripción para votar es un trámite independiente del registro consular; mientras el segundo es una vinculación administrativa, la inscripción de la cédula es lo que efectivamente asigna el lugar de votación.

¿Quiénes tienen la obligación de inscribirse para poder votar?

No todos los ciudadanos deben realizar este trámite. Si ya has votado anteriormente en tu puesto actual y no ha cambiado de domicilio, tus datos permanecen vigentes y no requieres una nueva gestión. La inscripción es obligatoria únicamente para:

Personas que cambiaron su lugar de residencia.

Ciudadanos que regresaron al exterior tras una estancia en Colombia (o viceversa).

Poseedores de cédulas expedidas antes de 1988 que nunca han integrado el censo electoral.

En el territorio nacional, además de las sedes físicas de la Registraduría, se han habilitado 400 puntos estratégicos en centros comerciales y universidades para facilitar el acceso a los ciudadanos hasta el cierre definitivo de inscripciones en marzo.

Hasta la fecha, más de 20,000 personas en Colombia y 4,000 en el exterior ya han actualizado su documento, reflejando un interés creciente en una contienda que contará con más de 20 aspirantes presidenciales y miles de candidatos al Congreso.