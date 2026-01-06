Reconocido supermercado se despide de Colombia; no logró competir con D1 y Ara

La noticia tomó por sorpresa a muchos consumidores urbanos: Spid, el supermercado de formato exprés que prometía compras rápidas y entregas en minutos, anunció oficialmente el cierre de sus operaciones en Colombia. La marca, que llegó al país en 2021 con una apuesta moderna y enfocada en la inmediatez, no logró consolidarse en uno de los mercados más competitivos del comercio minorista en la región.

La salida de Spid confirma una realidad que ya han enfrentado otras marcas: en Colombia, el negocio de supermercados y tiendas de cercanía es una carrera exigente, donde el precio, la ubicación y la fidelidad del consumidor pesan más que la innovación por sí sola.

El grupo chileno Cencosud, uno de los conglomerados de retail más grandes de América Latina, confirmó que Spid dejará de operar en Colombia como parte de una reorganización estratégica. Según explicó la compañía, la decisión busca concentrar esfuerzos en sus marcas con mayor posicionamiento y reconocimiento en el país.

Con este ajuste, Cencosud enfocará su operación en Jumbo, Easy y Metro, formatos que ya cuentan con una base de clientes más sólida y una estructura comercial más amplia para competir con jugadores históricos como Éxito y Olímpica.

Desde la compañía señalaron que Spid “culmina su ciclo” dentro del proceso de evolución del modelo operativo en Colombia, dejando claro que el cierre no responde a un solo factor, sino a una evaluación integral del desempeño del formato.

Spid aterrizó en Colombia en 2021 con una propuesta clara: supermercados de cercanía, ubicados en zonas estratégicas de las ciudades, con un fuerte enfoque en compras rápidas y entregas a domicilio en menos de 30 minutos. El concepto apuntaba a consumidores jóvenes, urbanos y acostumbrados a la inmediatez.

Sin embargo, el mercado colombiano ya estaba dominado por cadenas de descuento duro como D1 y Ara, que lograron posicionarse gracias a precios bajos, surtido limitado pero eficiente y una expansión agresiva a nivel nacional. A esto se sumó la llegada de formatos como Oxxo, que también apostaron por la cercanía y la conveniencia.

En ese escenario, Spid tuvo dificultades para diferenciarse de manera contundente. Aunque su propuesta era moderna, no logró alcanzar el volumen de ventas necesario para sostener su operación frente a un consumidor cada vez más sensible al precio.

¿Qué pasará con los empleados y los locales?

Uno de los puntos que más inquietud generó tras el anuncio fue el impacto laboral. Frente a esto, Cencosud informó que más del 90 % de los empleados de Spid fueron reubicados en otras áreas del grupo, lo que permitió reducir significativamente el efecto del cierre sobre los trabajadores.

En cuanto a los locales, Spid operaba principalmente en Bogotá, en espacios que anteriormente funcionaban como Metro Express. Aunque la compañía no detalló el futuro de cada punto, no se descarta que algunos sean integrados a otros formatos del grupo o ajustados según las necesidades del mercado.