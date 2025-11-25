Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
EXPLOSIÓN FRENTE A CLÍNICA
MENSAJE DE GIOVANNY AYALA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fue al supermercado y terminó frente a su padre, al que nunca había conocido

Fue al supermercado y terminó frente a su padre, al que nunca había conocido

Lo que debía ser una compra rápida en un supermercado tomó un giro inesperado para Oliver, cuando una conversación casual despertó preguntas que llevaba años intentando resolver.

Joven conoce a su padre en supermercado
Joven conoce a su padre por primera vez en un supermercado
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Lo que comenzó como una conversación casual en un supermercado terminó convirtiéndose en el momento más impactante de la vida de Oliver Archer, un joven de 21 años que llevaba años intentando encontrar a su padre biológico sin obtener resultados.

Lo que jamás imaginó fue que ese reencuentro sucedería de la forma más inesperada: mientras recogía un paquete en una tienda de Londres.

Puedes leer: Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

Así se reencontró Oliver Archer con su padre en un supermercado

Oliver había crecido con preguntas sobre su origen. Desde muy pequeño sabía que su padre era turco, de baja estatura y que vivía en algún lugar del Reino Unido. Con el tiempo, ya siendo adolescente, empezó a buscarlo con más determinación.

Probó en redes sociales, revisó perfiles, comparó fotografías y hasta recurrió a una prueba de ascendencia, la cual confirmó sus raíces turcas, pero sin ofrecer pistas concretas para dar con la identidad del hombre.

Te puede interesar

  1. Pareja grababa su amor en Barcelona y Messi apareció justo detrás
    Pareja grababa su amor en Barcelona y Messi apareció justo detrás
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Pareja grababa su amor en Barcelona y Messi apareció justo detrás: video viral

  2. Perro cayó de edificio
    Perro cayó de edificio y acabó con tres personas
    / Foto: Compuesta, tomada de redes
    Virales

    Historia insólita: perro cayó de un edificio y causó muerte de 3 personas más en minutos

La historia dio un giro inesperado un lunes cualquiera. Oliver estaba en una tienda en Ladbroke Grove cuando escuchó que un hombre hablaba turco por teléfono. Ese detalle le despertó curiosidad inmediata.

Al acercarse, rompió el hielo diciéndole que conocía un poco del idioma. El desconocido le respondió que era de Estambul, un dato que encajaba perfectamente con lo que sabía de su padre.

Intrigado, el muchacho se armó de valor y le preguntó su nombre. Al escucharlo, sintió un impacto inmediato: era el mismo que había escuchado toda su vida. En ese momento supo que debía ir más allá.

Publicidad

Le pidió que salieran un momento de la tienda y ya afuera, le mencionó el nombre de su madre y el de su tía. El hombre lo interrumpió con una frase que Oliver jamás olvidará: “Creo que sé a dónde quieres llegar con esto”.

Te puede interesar

  1. Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?
    Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fingir un embarazo: La desesperación detrás de la historia de Kira Cousins

  2. Gato naranja con orden de alejamiento por su vecino
    Gato recibe orden de alejamiento en Francia
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Internacional

    Rémi, el gato naranja que recibió una orden de alejamiento por parte de su vecino

Sin darle más vueltas, el joven respondió: “Puede que sea tu hijo”. Fueron segundos de silencio que parecieron eternos, hasta que el hombre asintió y confirmó lo que Oliver había estado esperando escuchar desde niño.

Publicidad

A partir de ese instante, la vida de ambos cambió. El hombre le contó que tenía varios hijos más y Oliver compartió detalles de su propia familia. Intercambiaron números y decidieron continuar la conversación con calma, ahora como padre e hijo que comienzan a reconstruir una historia que quedó inconclusa por más de dos décadas.

Puedes leer: VIDEO: su perro lo esperó 82 días tras estar hospitalizado; el reencuentro fue conmovedor

Para Oliver, este encuentro fue como un impacto de adrenalina que puso de cabeza todo lo que creía saber sobre su pasado. Su búsqueda, que durante años estuvo llena de frustraciones, finalmente encontró respuesta en el lugar más cotidiano y en el momento menos planeado.

Hoy, mantiene comunicación constante con su padre y asegura que este inesperado cruce de caminos le dio un nuevo sentido a su identidad y a su historia familiar.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Historias inspiradoras

Turquía

Londres

Noticias curiosas