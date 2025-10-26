Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
VIDEO SHAKIRA Y GRUPO NICHE
LEY SECA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?

Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?

Una situación ocurrida en donde una mujer fingió estar embarazada, recordó lo vivido con Liliana Cáceres o más conocida como La ‘barriga de trapo’.

Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?
Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de oct, 2025