Mujer fingió estar embarazada para amarrar a su novio; ¿otra barriga de trapo?

En las últimas horas, se hizo viral la historia de una chica de Escocia llamada Kira Cousins, quien fingió durante meses, simuló un parto y presentó a su hija Bonnie-Leigh Joyce, como su bebé, pero realmente se trataba de una muñeca reborn. Situación que recuerda el caso vivido con Liliana Cáceres o llamada La mujer barriga de trapo.

El caso se destapó cuando la madre de Kira entró en su habitación y evidenció que la supuesta bebé no se movía ni lloraba, y nadie podía sostenerla. Ante la sospecha, la familia comenzó a investigar. Neave McRobert, prima de Kira, expuso la historia en TikTok y dejó en evidencia la situación.

“Todos le creyeron a Kira”, dijo Neave en su video. “Reveló el sexo del bebé, publicó fotos de la ecografía e incluso dijo que tenía un agujero en el corazón. Luego me envió un mensaje para decirme que había nacido. Todos estábamos muy felices”, mencionó la prima en sus redes sociales.

¿Cómo se relaciona este caso con el de La Barriga de trapo?

La viralización del caso de Kira Cousins hace recordar la historia de Liliana Cáceres o más conocida como la mujer “barriga de trapo” en el año 1997, quien en una entrevista reveló que decidió fingir su embarazo para poder retener a su novio de aquel entonces. debido a una infidelidad que terminó viviendo.

Publicidad

En el caso de Liliana mencionó en esta entrevista que terminó exagerando su embarazo hasta el punto que le dolió la espalda y no podía caminar. De igual forma, explicó que cuando llegó al hospital un doctor le confesó que el vientre donde debería haber 9 bebés adentro, situación que obligó a que fuera descubierta.

Puedes leer: Mujer saca a un hombre de su ataúd para bañarlo y cambiarle la ropa en Santander

Publicidad

Cabe destacar que La mujer ‘barriga de trapo’ explicó que en estos momentos trabaja como masajista en su ciudad natal de Cartagena y tiene cuatro hijos y explicó para W Radio que: “En el amor nada se fuerza, no se puede echar mentiras, nadie puede obligar a nadie que lo quieran, nada a la fuerza.”

Este y otros casos se han presentado, donde mujeres han decidido fingir embarazos por diversos motivos. Sin embargo, se conoce por muchos especialistas que los motivos para hacer esto se deben a factores psicológicos, como un intenso deseo de ser madre o un miedo profundo al embarazo, y a menudo están asociadas con traumas emocionales, trastornos de salud mental o dificultades para concebir.

