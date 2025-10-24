Mujer saca a un hombre de su ataúd para bañarlo y cambiarle la ropa en Santander

En el municipio de Landázuri, Santander, un video que circula en redes sociales mostró una escena perturbadora de una mujer que abrió el ataúd de un hombre ya sepultado, sacó el cuerpo y comenzó a bañarlo y vestirlo nuevamente, el hecho ocurrió en el cementerio local y fue grabado por el cuidador del lugar, quien intentó detenerla sin éxito.

Según se observa en las imágenes, la mujer realiza el acto con aparente calma, mientras a su alrededor había botellas de cerveza, flores y prendas limpias con las que pretendía cambiar al difunto.

Cuando el cuidador le advirtió que su comportamiento era ilegal, ella respondió con indiferencia y continuó su acción, asegurando que “no le importaba” y que quería dejarlo “bonito” para su descanso. El video, difundido inicialmente en grupos locales y luego replicado por varios medios, causó conmoción en redes sociales.

Muchos usuarios manifestaron asombro y repudio, calificando el hecho como un acto de irrespeto hacia los muertos. Otros, en cambio, expresaron empatía con la mujer, argumentando que podría estar atravesando un duelo extremo o una crisis emocional que la llevó a actuar sin plena conciencia.



En Landázuri, algunos vecinos afirmaron que la mujer era cercana al fallecido y que su relación con él había sido muy fuerte, lo que podría explicar su comportamiento.

El Código Penal Colombiano, en su artículo 204, establece que el irrespeto a cadáveres es un delito que puede acarrear sanciones para quienes manipulen o profanen un cuerpo sin autorización, esta norma busca proteger la dignidad humana incluso después de la muerte y evitar que se vulneren las costumbres funerarias.

Sin embargo, en este tipo de casos, la aplicación de la ley se complica, no siempre es claro si la intención fue delictiva o resultado de una alteración emocional. Las autoridades locales aseguraron que analizan el video y recopilan información para determinar si habrá sanciones o si se trata de un caso que requiere atención en salud mental.

El hecho también abrió un debate más profundo sobre la manera en que algunas personas enfrentan el dolor y la pérdida. Psicólogos que fueron consultados sostienen que, en ciertos duelos no resueltos, la negación puede llevar a comportamientos irracionales, en los que el doliente actúa como si la muerte no hubiera ocurrido.

Este caso de Landázuri no solo impacta por lo inusual, sino también porque expone una realidad silenciosa,la cual es la falta de acompañamiento emocional y psicológico en comunidades pequeñas, donde los duelos suelen vivirse en soledad.

Por ahora, el cuerpo del hombre fue nuevamente depositado en su ataúd y se reforzaron las medidas de seguridad en el cementerio, mientras tanto, el video sigue circulando, generando una mezcla de curiosidad, indignación y tristeza.

La Kalle cuida la integridad de sus lectores, por lo tanto, evitamos mostrar contenido sensible; si deseas ver el video puedes hacerlo a través de este enlace.

