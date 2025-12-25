Publicidad

Horóscopo del 26 de diciembre: así cierras la semana en amor, salud y trabajo

Horóscopo del 26 de diciembre: así cierras la semana en amor, salud y trabajo

Conoce el horóscopo del 26 de diciembre de 2025 y descubre qué te espera en amor, salud y trabajo durante los últimos días de la semana, según tu signo zodiacal.

Horóscopo 26 de diciembre de 2025
Horóscopo 26 de diciembre de 2025
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

El viernes 26 de diciembre llega con una energía de cierre y balance. Son días ideales para ajustar pendientes, tomar decisiones con más calma y entender qué vale la pena llevarse a la última recta del año. Los movimientos astrales y el horóscopo invitan a bajar revoluciones, pero sin perder enfoque en lo que viene.

Así le irá a cada signo en amor, salud y trabajo durante estos últimos días de la semana.

Puedes leer: Daniel Daza lanza dura predicción sobre salud de Uribe para 2026: "se le va su mejor año”

Aries

Amor: Conversaciones pendientes salen a flote. Es momento de aclarar sin discutir.
Salud: Evita el desorden en horarios de sueño; tu cuerpo lo siente más de lo normal.
Trabajo: Cierras la semana resolviendo algo que parecía trabado. Buen momento para organizar 2026.

Tauro

Amor: La estabilidad se fortalece si dejas el orgullo a un lado.
Salud: Atención a molestias musculares por tensión acumulada.
Trabajo: Días favorables para revisar números y ajustar planes financieros.

Géminis

Amor: Mensajes inesperados pueden mover emociones. Piensa antes de responder.
Salud: La mente necesita descanso; desconéctate un poco de pantallas.
Trabajo: Surgen ideas útiles, pero no todas deben ejecutarse de inmediato.

Cáncer

Amor: El apoyo emocional será clave estos días. Te buscan para hablar.
Salud: Buen momento para retomar hábitos que habías dejado.
Trabajo: Reconocen tu esfuerzo, aunque no lo digan directamente.

Leo

Amor: Necesitas sentirte valorado; exprésalo sin imponer.
Salud: Cuidado con excesos propios de fin de año.
Trabajo: Se define un tema importante que marca el inicio de algo nuevo.

Virgo

Amor: La tranquilidad llega cuando bajas la exigencia.
Salud: Tu cuerpo pide pausas; no todo es productividad.
Trabajo: Excelente día para cerrar pendientes y dejar todo en orden.

Libra

Amor: Días para equilibrar lo que das y lo que recibes.
Salud: Buen momento para retomar actividad física suave.
Trabajo: Conversaciones claves te ayudan a tomar una decisión importante.

Escorpio

Amor: Emociones intensas, pero bien canalizadas fortalecen vínculos.
Salud: Descansar será más importante que rendir.
Trabajo: Observa más y habla menos; pronto tendrás ventaja.

Puedes leer: Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

Sagitario

Amor: Se aclara una situación que te tenía confundido.
Salud: Energía estable, pero no te excedas.
Trabajo: Buen cierre de semana para plantear ideas a futuro.

Capricornio

Amor: Necesitas tiempo de calidad más que explicaciones.
Salud: Cuida la espalda y las posturas.
Trabajo: El enfoque que mantienes ahora dará frutos en enero.

Acuario

Amor: Te cuestionas lo que quieres a largo plazo.
Salud: Atención al estrés mental.
Trabajo: Días ideales para reorganizar proyectos y soltar lo innecesario.

Piscis

Amor: Sensibilidad alta; evita malentendidos por suposiciones.
Salud: Escucha a tu cuerpo y baja el ritmo.
Trabajo: Cierras la semana con claridad sobre un tema que te inquietaba.

✨ Este horóscopo del 26 de diciembre de 2025 marca un cierre consciente de la semana y prepara el terreno para los últimos movimientos del año.

